Папа Римський Франциск скасував низку офіційних заходів і аудієнцій через нездужання.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

83-річний понтифік відклав свої офіційні зустрічі, заплановані на п’ятницю, 28 лютого, і залишився працювати дистанційно з резиденції.

У Ватикані уточнили, що Папа Римський провів ранкову месу як зазвичай і планував низку зустрічей, але зрештою вирішив скасувати офіційні аудієнції.

У Ватикані не уточнили природу хвороби понтифіка, однак під час меси в середу він кашляв і погано себе почував, і цей момент зафіксували ЗМІ.

У четвер він пропустив заплановану месу з духовенством Риму і поїздку по місту. Як інформує агентство AFP, у Ватикані наступного дня після скасування запланованої меси поінформували про “легке нездужання” понтифіка.

Відзначається, що Папа Римський дуже рідко пропускає заплановані заходи.

Повідомлення про хворобу понтифіка з’явилися на тлі спалаху коронавірусув Італії, в результаті якого захворіли як мінімум 650 людей.

У Римі було зафіксовано три випадки захворювання. Всі три пацієнта одужали.