На думку Папи Римського Франциска, йому варто відвідати українську столицю, але за умови, що після цього він обов’язково приїде до Москви.

Про це він сказав в інтерв’ю аргентинському порталу La Nacion.

Папа Римський наголосив, що він відвідає або Київ та Москву або не поїде нікуди: “Я бажаю поїхати в Київ. Я хочу поїхати в Київ. Але за умови, що поїду в Москву. Я відвідаю або обидва місця, або жодного”, — зазначив Папа.

За словами Франциска, наразі він не може відвідати Москву, проте “це не неможливо”: “Сподіваюсь, що ми зможемо це здійснити. Але ніяких обіцянок немає”, — додав він.

Також він розповів, що пропонував українському президенту Володимиру Зеленському приїхати до Ватикану для аудієнції.

“Та зрештою він відклав її після початку бомбардувань і сказав, що не скасовує її, а відтерміновує до моменту, коли зможе подорожувати за кордон”, — зауважив Папа Римський.