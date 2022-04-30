За інформацією ЗМІ, Папа Римський Франциск тричі звертався до президента РФ Володимира Путіна з закликом дозволити евакуацію людей з оточеного Маріуполя. Проте очільник Кремля тричі відмовив понтифіку.

Про це повідомляє італійська газета Il Messaggero.

Зазначається, що у Москві на прохання Папи Римського відповідали, що не можуть надати гарантій безпеки для евакуації.

За даними видання, перші два рази Папа Франциск пропонував Путіну вивезти маріупольців гуманітарним коридором на підконтрольні Україні території.

Ці прохання понтифіка російському президенту передали конфіденційними каналами. Вперше про евакуацію маріупольців Папа Франциск просив наприкінці березня, а вдруге – незадовго до Великодня.

Повідомляється, що понтифік пропонував направити з Польщі до Маріуполя свого довіреного кардинала з гуманітарних питань Конрада Краєвського.

Під час третьої спроби домовитись з Путіним Папа Франциск запропонував “зелений” коридор для маріупольців, які ховаються на заводі “Азовсталь”. Понтифік пропонував вивезти їх морем на кораблі під прапором Ватикану.