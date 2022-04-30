Про це повідомляє італійська газета Il Messaggero.
Зазначається, що у Москві на прохання Папи Римського відповідали, що не можуть надати гарантій безпеки для евакуації.
За даними видання, перші два рази Папа Франциск пропонував Путіну вивезти маріупольців гуманітарним коридором на підконтрольні Україні території.
Ці прохання понтифіка російському президенту передали конфіденційними каналами. Вперше про евакуацію маріупольців Папа Франциск просив наприкінці березня, а вдруге – незадовго до Великодня.
Повідомляється, що понтифік пропонував направити з Польщі до Маріуполя свого довіреного кардинала з гуманітарних питань Конрада Краєвського.
Під час третьої спроби домовитись з Путіним Папа Франциск запропонував “зелений” коридор для маріупольців, які ховаються на заводі “Азовсталь”. Понтифік пропонував вивезти їх морем на кораблі під прапором Ватикану.
- Нагадаємо, заступник командира полку “Азов”, капітан Святослав Паламар звернувся до військово-політичного керівництво України із закликом деблокувати чи евакуювати мешканців Маріуполя, які опинилися в оточенні російських військ.
- Раніше посол України у Ватикані Андрій Юраш повідомив, що увечері 15 квітня у Колізеї відбулась Хресна дорога. Під час 13-ої стації хрест спільно несли українка та росіянка, хоча напередодні українська сторона закликала Святий Престол відмовитись від цього задуму.
- Також Папа Римський Франциск 6 квітня засудив “різанину у Бучі” та розгорнув і поцілував прапор України, надісланий із Бучі – міста, де посеред вулиці лежали тіла загиблих мирних жителів, вбитих російськими окупантами.