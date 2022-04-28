Заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар звернувся до військово-політичного керівництво України із закликом деблокувати чи евакуювати мешканців Маріуполя, які опинилися в оточенні російських військ.

Відповідне звернення опубліковане пресслужбою “Азову” у Telegram.

“Ця ніч це просто колосальна кількість авіаударів, фосфорних бомб, ракет, арти й всього що може використати варвар проти людства”, — наголосив Паламар.

Він додав, що для всіх військових слова і дія це одне і теж. Тому їм важко усвідомити чому їм обіцяють, але не діють.

Загалом лише на атаку Маріуполя ворог витратив більше одного мільярда доларів без урахування витрат на паливо, екіпірування, мідяк, харчування та інше.

“Вдумайтеся ці гроші рівні можливості побудувати 163 школи, або 273 дитсадки, або 12 сучасних лікарень, 32 пологові будинки або 82 аптеки. Це лише Маріуполь. Я не говорю про Україну загалом”, — зазначив Паламар.

Він закликав військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді чи евакуації всіх тих хто “сподівається і вірить у Батьківщину”.