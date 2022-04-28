Відповідне звернення опубліковане пресслужбою “Азову” у Telegram.
“Ця ніч це просто колосальна кількість авіаударів, фосфорних бомб, ракет, арти й всього що може використати варвар проти людства”, — наголосив Паламар.
Він додав, що для всіх військових слова і дія це одне і теж. Тому їм важко усвідомити чому їм обіцяють, але не діють.
Загалом лише на атаку Маріуполя ворог витратив більше одного мільярда доларів без урахування витрат на паливо, екіпірування, мідяк, харчування та інше.
“Вдумайтеся ці гроші рівні можливості побудувати 163 школи, або 273 дитсадки, або 12 сучасних лікарень, 32 пологові будинки або 82 аптеки. Це лише Маріуполь. Я не говорю про Україну загалом”, — зазначив Паламар.
Він закликав військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді чи евакуації всіх тих хто “сподівається і вірить у Батьківщину”.
“Сьогодні я скажу не Маріуполь це Україна, а Україна — це Маріуполь”, — констатував Паламар.
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- Нагадаємо, що окупанти завдали близько 50 авіаударів по Маріуполю. Окупаційні війська проти захисників “Азову” та мирних жителів застосували велику кількість фосфорних бомб.
- Також дівчата, яким вдалось виїхати з заблокованого Маріуполя, поділились пережитим з перших днів вторгнення. Їхні рідні та ще дуже багато сімей із дітьми перебувають у місті. Вони закликали допомогти визволити людей із заблокованого міста.
- Зокрема у заблокованому російськими військами Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучити деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий “престур”.
- Лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко зреагував на відвідини генсеком ООН Москви. За словами українського політика, було б краще, якби Антоніу Гутерреш здійснив візит до Маріуполя, а не російської столиці.
- Захисники Маріуполя, бійці полку “Азов”, повідомили, в ніч на 26 квітня російські окупанти завдали 35 авіаударів по заводу “Азовсталь”, де, окрім військових, знаходяться і мирні мешканці.