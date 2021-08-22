#Букви розповідають, де і коли дивитися парад до Дня Незалежності.
Крім того, масштабне святкування відбуватиметься на річці Дніпро та в Одесі.
Дніпром у Києві пройдуть катери, а в небі пролетить авіація. Крім того, заплановано провести артилерійський салют із Труханового острова.
В Одесі 24 серпня відбудеться урочисте проходження бойових кораблів та проліт авіації. Крім того, продемонструють озброєння та військову техніку.
Парад на Хрещатику
Парад військ включатиме три колони:
проходження пішої колони: участь представників всіх сил безпеки та оборони України, кінологічних підрозділів та делегатів від приблизно 15 країн-партнерів; також заплановано виступ міжнародного оркестру спільно з президентським оркестром;
проїзд механізованої колони: буде залучено озброєння та військову техніку Сил безпеки та оборони України, а також військову техніку країн-партнерів;
проліт повітряної колони: вперше одночасно передбачає участь Повітряних сил, Сухопутних військ, Військово-морських Сил, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ДП “Антонов” та держав-партнерів;
завершиться парад прольотом бойових літаків із пуском сигнальних ракет та димами кольору державного прапора України.
Де і коли дивитися парад?
24 серпня на усіх телеканалах країни відбудеться трансляція параду.
Також онлайн-трансляцію можна подивитися на:
- Facebook-сторінці Офісу президента;
- YouTube-каналі Офісу президента.
Початок о 10:00.
- У п’ятницю, 20 серпня, на Хрещатику у Києві відбулася друга з трьох запланованих репетиція військового параду до Дня Незалежності.
- Нагадаємо, українські військові на репетиції параду до Дня Незалежності вдруге заспівали кричалку “Путін х***о”.