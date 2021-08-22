24 серпня українці відзначатимуть 30-ту річницю незалежності України. Головний військовий парад на честь свята традиційно пройде на Хрещатику.

#Букви розповідають, де і коли дивитися парад до Дня Незалежності.

Крім того, масштабне святкування відбуватиметься на річці Дніпро та в Одесі.

Дніпром у Києві пройдуть катери, а в небі пролетить авіація. Крім того, заплановано провести артилерійський салют із Труханового острова.

В Одесі 24 серпня відбудеться урочисте проходження бойових кораблів та проліт авіації. Крім того, продемонструють озброєння та військову техніку.

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Парад на Хрещатику

Парад військ включатиме три колони:

проходження пішої колони: участь представників всіх сил безпеки та оборони України, кінологічних підрозділів та делегатів від приблизно 15 країн-партнерів; також заплановано виступ міжнародного оркестру спільно з президентським оркестром;

проїзд механізованої колони: буде залучено озброєння та військову техніку Сил безпеки та оборони України, а також військову техніку країн-партнерів;

проліт повітряної колони: вперше одночасно передбачає участь Повітряних сил, Сухопутних військ, Військово-морських Сил, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ДП “Антонов” та держав-партнерів;

завершиться парад прольотом бойових літаків із пуском сигнальних ракет та димами кольору державного прапора України.

Де і коли дивитися парад?

24 серпня на усіх телеканалах країни відбудеться трансляція параду.

Також онлайн-трансляцію можна подивитися на:

Facebook-сторінці Офісу президента;

YouTube-каналі Офісу президента.

Початок о 10:00.