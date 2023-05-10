Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Згідно з офіційними повідомленнями, у параді до Дня перемоги взяли участь понад 8000 військових, однак більшість із них – це представники воєнізованих формувань та курсанти навчальних закладів.
Єдиними представниками регулярних військ РФ стали залізничні війська та військова поліція. Єдиним танком, який було представлено на параді, став ще радянський Т-34.
Водночас фахівці зауважили, що попри значні втрати в Україні, Росія могла показати на параді більше бронетехніки.
Однак Кремль, ймовірно, вирішив відмовитись від такої демонстрації, аби уникнути критики щодо пріоритетності параду над бойовими діями.
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- Редактор з міжнародних справ Sky News Домінік Вагорн прокоментував промову президента Росії Володимира Путіна, наголосивши, що “монолог очільника Кремля – гротескне збочення та спотворення історії”.