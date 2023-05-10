Британські розвідники зауважили, що парад 9 травня на Красній площі у Москві свідчить про проблеми російської армії, з якими вона зіткнулась після 15-ти місяців повномасштабної війни проти України.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Згідно з офіційними повідомленнями, у параді до Дня перемоги взяли участь понад 8000 військових, однак більшість із них – це представники воєнізованих формувань та курсанти навчальних закладів.

Єдиними представниками регулярних військ РФ стали залізничні війська та військова поліція. Єдиним танком, який було представлено на параді, став ще радянський Т-34.

Водночас фахівці зауважили, що попри значні втрати в Україні, Росія могла показати на параді більше бронетехніки.

Однак Кремль, ймовірно, вирішив відмовитись від такої демонстрації, аби уникнути критики щодо пріоритетності параду над бойовими діями.