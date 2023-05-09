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Промова Путіна з нагоди 9 травня є «збоченням та спотворенням історії» – Sky News

Редактор з міжнародних справ Sky News Домінік Вагорн прокоментував промову президента Росії Володимира Путіна, наголосивши, що "монолог очільника Кремля – гротескне збочення та спотворення історії".

Вівторок, 9 травня 2023, 17:05
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Про це йдеться в матеріалі Sky News.

Вагорн відзначив, що це “аналогічна історія, до якої Путін звертався протягом усього повномасштабного вторгнення в Україну”. Зокрема глава держави вкотре “жалівся, що Росію атакують русофобські західні еліти, які прагнуть скасувати результати Другої світової війни та дестабілізувати світовий порядок”.

“Путін транслює в натовп тезу про те, що Росія продовжує добру справу переможців Другої світової війни, і він та його прибічники вже протягом тривалого відрізку часу говорять, що фактично Друга світова війна була війною Росії проти решти, зокрема проти Заходу”, – йдеться в дописі.

Крім того, “він запевняє, що Захід створив нацистів”, – додав британський журналіст, назвавши це “гротескним збоченням та спотворенням історії”.

Проте, як відзначив Вагорн, це наративи, які глава Кремля поширює тим, хто бажає у це вірити у російських державних ЗМІ. При цьому багато людей дійсно вірять його словам.

Нагадаємо, 9 травня президент РФ Володимир Путін заявив, що проти Росії знову нібито ведеться “справжня війна”, зазначаючи, що Захід буцімто намагається знищити його країну.

У своїй промові на Красній площі в межах святкування Дня перемоги у РФ Путін заявив, що Росія “хоче бачити мирне майбутнє”, додавши, що вся країна підтримує так звану “спеціальну військову операцію” в Україні.

Також він зауважив, що на Заході “забули” про перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у 1945 році.

Нагадаємо, що у Москві під час урочистостей до Дня перемоги 9 травня не було традиційної авіаційної частини параду. Це пояснили несприятливими погодними умовами.

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