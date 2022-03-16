Про це повідомляє Variety.

За словами президента і генерального директора студії Paramount Боба Бакіша, студія призупиняє постачання контенту “Paramount Global” в РФ. Зокрема, йдеться про прокат фільмів “Загублене місто” і “Їжак Сонік 2”. Ба більше, видавець Simon & Schuster призупинив продажі в РФ разом із ліцензуванням прав на переклад російським видавцям, а Paramount Consumer Products призупинить усі нові ліцензійні угоди в Росії.

“Як і багато хто з вас, я уважно стежу за нищівним, неспровокованим вторгненням в Україну. Гуманітарна криза, що виникла в результаті, та її рясні наслідки для життя мільйонів людей по всій Україні, Східній Європі та в самій Росії, є жахливим свідченням”, – зазначив Боб Бакіш.

Також гендиректор студії додав, що на призупинення ліцензування та інші види діяльності потрібно більше часу через контрактні, технічні та партнерські складнощі.