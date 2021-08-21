У суботу, 21 серпня, Вселенський патріарх Варфоломій вшанував у Києві пам'ять загиблих захисників України та жертв Голодомору 1932-33 років.

Про це повідомили в пресслужбі Київської митрополії Православної церкви України.

“Вшануванням захисників, які полягли за волю і незалежність України, а також жертв Голодомору-геноциду 1932-33 рр., розпочався перший день візиту патріарха Варфоломія в Україну”, – зазначається в повідомленні.

У церемонії вшанування також взяв участь митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Два предстоятелі поклали квіти біля “Стіни пам’яті полеглих захисників України”, а також біля пам’ятного знака жертвам Голодомору-геноциду українського народу.

На церемонії було присутнє духовенство та третій президент України Віктор Ющенко.

Згодом у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття Вселенського патріарха Варфоломія відбулася подячна молитва (доксологія).

Варто зауважити, що патріарх Варфоломій прибув до України напередодні, 20 серпня. Він уже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

А в неділю, 22 серпня, о 9:00 на території собору Святої Софії в Києві просто неба патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній проведуть спільну літургію.

Як відомо, саме патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.

Вселенський патріарх прибув до України на 30-ту річницю незалежності нашої країни. Востаннє в Україні Варфоломій був у 2008 році.