Системи Patriot, які незабаром Україна отримає від США, не використовуватиметься проти іранських безпілотників. Для цього їх застосовуватимуть у критичних ситуаціях.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

За його словами Patriot не використовуватимуть проти іранських дронів. Ігнат зауважив, що таке можливо лише в крайньому разі. Зараз українські захисники мають сьогодні IRIS-T та NASAMS, які теж збивали “Шахеди.

Хоча “Шахед”, як зазначив речник, має бойову частину вдесятеро меншу, ніж крилата ракета, але якщо він влучить у надзвичайно важливий, критичний об’єкт, в якесь уразливе місце, то це призведе до більших збитків.

“Тому, якщо буде ухвалене рішення застосувати такі комплекси проти “Шахедів” – можливо, й буде таке”, — додав речник.

Втім, головне призначення цього комплексу — створювати певні обставини на загрозливих напрямках, відганяти ворожу авіацію від наших кордонів.