Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.
За його словами Patriot не використовуватимуть проти іранських дронів. Ігнат зауважив, що таке можливо лише в крайньому разі. Зараз українські захисники мають сьогодні IRIS-T та NASAMS, які теж збивали “Шахеди.
Хоча “Шахед”, як зазначив речник, має бойову частину вдесятеро меншу, ніж крилата ракета, але якщо він влучить у надзвичайно важливий, критичний об’єкт, в якесь уразливе місце, то це призведе до більших збитків.
“Тому, якщо буде ухвалене рішення застосувати такі комплекси проти “Шахедів” – можливо, й буде таке”, — додав речник.
Втім, головне призначення цього комплексу — створювати певні обставини на загрозливих напрямках, відганяти ворожу авіацію від наших кордонів.
- 22 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що адміністрація Байдена запровадила нові санкції проти десяти військово-морських організацій РФ після російських операцій проти українських портів.
- США надішлють Україні комплекти високоточних бомб, які перетворюватимуть наявні некеровані боєприпаси на високоточні “розумні” бомби, відомі як Joint Direct Attack Munitions (JDAM), а також системи ППО Patriot.
- Білий дім вважає, що президент Володимир Зеленський навів “дуже переконливу” аргументацію американській громадськості та законодавцям щодо необхідності постійної допомоги США Україні, заявив високопосадовець Білого дому.