США запровадили нові санкції проти 10 військово-морських організацій РФ

22 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що адміністрація Байдена запровадила нові санкції проти десяти військово-морських організацій РФ після російських операцій проти українських портів.

Про це інформує CNN.

Блінкен наголосив, що США зобов’язуються запровадити додаткові суворі наслідки для “російського президента Путіна та тих, хто його підтримує, за безсовісну війну Росії проти України”.

Після військово-морських операцій Росії, спрямованих проти українських портів, зокрема тих, які постачають світові продовольство та зерно, Сполучені Штати сьогодні запроваджують санкції проти російських військово-морських організацій, – заявив він.

Під санкції підпадають компанії, які виробляють різні аспекти військово-морського потенціалу Росії. Однією з компаній, які потрапили під санкції, є акумуляторна фірма Rigel, яка понад 15 років є постачальником для російського флоту. Також під обмеження потрапив центральний науково-дослідний інститут “Електроприлад”, який виробляє навігаційну систему для російських бойових кораблів.

Сполучені Штати залишаються рішуче налаштованими використовувати всі відповідні заходи для стримування нападів Росії на Україну – будь то напади з повітря, землі чи моря. Ці заходи транслюють просте повідомлення: Кремль повинен припинити свою жорстоку війну проти України, – пояснив Блінкен.

Зауважимо, що Білий дім спільно з Конгресом вже підготував законопроєкт щодо визнання у Сполучених Штатах Америки Росії “країною-агресором”.

Раніше дипломати Європейського Союзу погодили дев’ятий пакет санкцій через російське вторгнення в Україну.