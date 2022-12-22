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США запровадили нові санкції проти 10 військово-морських організацій РФ

22 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що адміністрація Байдена запровадила нові санкції проти десяти військово-морських організацій РФ після російських операцій проти українських портів.

Четвер, 22 грудня 2022, 19:53
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Про це інформує CNN.

Блінкен наголосив, що США зобов’язуються запровадити додаткові суворі наслідки для “російського президента Путіна та тих, хто його підтримує, за безсовісну війну Росії проти України”.

Після військово-морських операцій Росії, спрямованих проти українських портів, зокрема тих, які постачають світові продовольство та зерно, Сполучені Штати сьогодні запроваджують санкції проти російських військово-морських організацій, – заявив він.

Під санкції підпадають компанії, які виробляють різні аспекти військово-морського потенціалу Росії. Однією з компаній, які потрапили під санкції, є акумуляторна фірма Rigel, яка понад 15 років є постачальником для російського флоту. Також під обмеження потрапив центральний науково-дослідний інститут “Електроприлад”, який виробляє навігаційну систему для російських бойових кораблів.

Сполучені Штати залишаються рішуче налаштованими використовувати всі відповідні заходи для стримування нападів Росії на Україну – будь то напади з повітря, землі чи моря. Ці заходи транслюють просте повідомлення: Кремль повинен припинити свою жорстоку війну проти України, – пояснив Блінкен.

Зауважимо, що Білий дім спільно з Конгресом вже підготував законопроєкт щодо визнання у Сполучених Штатах Америки Росії “країною-агресором”.

Раніше дипломати Європейського Союзу погодили дев’ятий пакет санкцій через російське вторгнення в Україну.

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