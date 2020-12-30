Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу адвоката ексменеджера Burisma Group Андрія Кічі та зобов'язав генерального прокурора Ірину Венедіктову забрати в НАБУ і САП справу про 5 млн доларів США хабаря керівництву антикорупційних органів.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Передачу цих коштів, за версією слідства, організував ексміністр екології Микола Злочевський і хотів за них закрити іншу справу, де він є підозрюваним.

“Першу скаргу було повернуто ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Гавриленко І.В. від 02.12.2020. Розгляд другої скарги неодноразово відкладався та, зрештою, без участі прокурора, слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва Ільєвою Т.Г. 24.12.2020 було винесено ухвалу, якою скаргу задоволено та зобов’язано розглянути спір про підслідність, передавши кримінальне провадження іншому органу досудового розслідування”, – сказано в повідомленні.

У відомстві зазначають, що на неодноразові письмові звернення САП отримати короткий або повний текст вказаної ухвали “не вбачалось за можливе у зв’язку із відмовою суду надати судове рішення”. В Єдиному державному реєстрі судових рішень вказана ухвала відсутня.

Водночас представником суду було повідомлено, що матеріали справи станом на 30.12.2020 вже були скеровані до Київського апеляційного суду, а запитувану ухвалу 29 грудня було видано представнику Офісу генерального прокурора, який за нею прибув. При цьому прокурори Офісу генпрокурора не є прокурорами у кримінальному провадженні та не можуть брати участь у процесуальних діях у кримінальному провадженні, наголошують у САП.

“З огляду на викладене вбачається зацікавленість окремих адвокатів, підозрюваних та суду реалізувати вже відпрацьовану в інших резонансних справах схему із незаконної передачі кримінальних проваджень, віднесених до виключної підслідності Національного антикорупційного бюро України, до інших правоохоронних органів”, – заявляють у відомстві.

Нагадаємо, рекордний хабар у розмірі 5 млн доларів пропонували керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем’єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Він є власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma.

У листопаді 2019 року стало відомо, що Злочевський оголошений в розшук та фігурує в 13 кримінальних провадженнях, які будуть за підслідністю передані з Генпрокуратури до Служби безпеки України або Національного антикорупційного бюро.