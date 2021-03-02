Про це речник Пентагону Джон Кірбі заявив на брифінгу в понеділок.

“Сьогодні Департамент оборони оголошує про нову комплексну допомогу в розмірі 125 мільйонів доларів в рамках ініціативи підтримки України в сфері безпеки”, — сказав Кірбі.

Ці кошти, за його словами, будуть виділені на підготовку українських військових, надання обладнання та консультативну підтримку з метою сприяння Збройним силам України в охороні територіальної цілісності країни та кордонів, поліпшення відносини з НАТО.

“Цей крок підтверджує готовність США надавати летальне озброєння для оборони, допомагати Україні краще захищати себе від російської агресії”, — додав Кірбі, зауваживши, що про деталі буде повідомлено згодом.