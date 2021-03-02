Про це речник Пентагону Джон Кірбі заявив на брифінгу в понеділок.
“Сьогодні Департамент оборони оголошує про нову комплексну допомогу в розмірі 125 мільйонів доларів в рамках ініціативи підтримки України в сфері безпеки”, — сказав Кірбі.
Ці кошти, за його словами, будуть виділені на підготовку українських військових, надання обладнання та консультативну підтримку з метою сприяння Збройним силам України в охороні територіальної цілісності країни та кордонів, поліпшення відносини з НАТО.
“Цей крок підтверджує готовність США надавати летальне озброєння для оборони, допомагати Україні краще захищати себе від російської агресії”, — додав Кірбі, зауваживши, що про деталі буде повідомлено згодом.
- Як повідомлялося раніше, 29 грудня Палата представників Конгресу США подолала вето президента Дональда Трампа, накладене на оборонний бюджет. Впродовж тижня із цим питанням також мав визначитися Сенат, більшість у якому становлять республіканці.
- 1 січня Сенат приєднався до Палати представників США в голосуванні за скасування вето на закон про оборонний бюджет. Документ передбачає посилення санкцій проти “Північного потоку-2” й виділення допомоги Україні.
- Документ також передбачає виділення Україні 250 млн доларів США військової допомоги у 2021 році. З них 75 млн доларів планується спрямувати на придбання для Збройних сил України летальних видів озброєння (що на 25 млн доларів більше, ніж у 2020 році).