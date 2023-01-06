Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.
Зазначається, що до нового пакета увійшло 50 броньованих машин піхоти Bradley, а також 500 протитанкових ракет та 250 000 боєприпасів калібру 25 мм до них.
Водночас США надішлють 100 бронетранспортерів M113, 55 захищених від мін машин (MRAP) і 138 бронеавтомобілів HUMVEES. Крім того, українські військові отримують 18 одиниць 155-мм самохідних гаубиць та 18 машин підтримки.
Пакет допомоги включатиме:
- 70 000 — 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 — високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 1200 — 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мінних систем (RAAM);
- 36 буксированих 105-мм гаубиць та 95 000 105-мм артилерійських снарядів;
- 10 000 — 120-мм мінометних мін;
- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- Ракети RІМ-7 для протиповітряної оборони;
- 4000 авіаційних ракет “Zuni”;
- близько 2000 протитанкових ракет;
- снайперські гвинтівки, кулемети, боєприпаси до гранатометів та стрілецької зброї;
- протипіхотні міни Claymore;
- прилади нічного бачення та оптика;
- запасні частини та інше польове спорядження.
Раніше повідомлялося, що у США виділять Україні новий пакет підтримки на суму понад $3 мільярдів, який включатиме, зокрема бойові машини піхоти M2 Bradley.
ДОВІДКА. M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems. При розробці БМП конструкторам поставили вимогу, щоб нова машина мала швидкість танка M1 Abrams, але й могла виконувати ті ж транспортні функції, що і гусеничний БТР M113.
- 4 січня президент США Джо Байден зазначив, що нині розглядається питання щодо передачі Україні БМП Bradley, аби допомогти протистояти Росії на полі бою.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд США розробив спеціальний план підготовки та навчання, аби розгорнути батарею Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців. Звичайна підготовка триває близько року.