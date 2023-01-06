У Міністерстві оборони США опублікували перелік озброєння, яке отримає Україна в межах найбільшого пакета допомоги вартістю $3,075 мільярдів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

Зазначається, що до нового пакета увійшло 50 броньованих машин піхоти Bradley, а також 500 протитанкових ракет та 250 000 боєприпасів калібру 25 мм до них.

Водночас США надішлють 100 бронетранспортерів M113, 55 захищених від мін машин (MRAP) і 138 бронеавтомобілів HUMVEES. Крім того, українські військові отримують 18 одиниць 155-мм самохідних гаубиць та 18 машин підтримки.

Пакет допомоги включатиме:

70 000 — 155-мм артилерійських снарядів;

500 — високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

1200 — 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мінних систем (RAAM);

36 буксированих 105-мм гаубиць та 95 000 105-мм артилерійських снарядів;

10 000 — 120-мм мінометних мін;

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

Ракети RІМ-7 для протиповітряної оборони;

4000 авіаційних ракет “Zuni”;

близько 2000 протитанкових ракет;

снайперські гвинтівки, кулемети, боєприпаси до гранатометів та стрілецької зброї;

протипіхотні міни Claymore;

прилади нічного бачення та оптика;

запасні частини та інше польове спорядження.

Раніше повідомлялося, що у США виділять Україні новий пакет підтримки на суму понад $3 мільярдів, який включатиме, зокрема бойові машини піхоти M2 Bradley.

ДОВІДКА. M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems. При розробці БМП конструкторам поставили вимогу, щоб нова машина мала швидкість танка M1 Abrams, але й могла виконувати ті ж транспортні функції, що і гусеничний БТР M113.