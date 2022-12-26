Patriot розгорнуть в Україні менш ніж за шість місяців завдяки спецпрограмі США — глава МЗС Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд США розробив спеціальний план підготовки та навчання, аби розгорнути батарею Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців. Звичайна підготовка триває близько року.

Про це український дипломат розповів під час інтерв’ю AP.

Глава української дипломатії акцентував, що “абсолютно задоволений” результатами візиту президента Володимира Зеленського до США минулого тижня.

Він наголосив, що уряд США розробив спеціальний план, аби ракетна батарея Patriot була готова до експлуатації в країні за термін, менший за шість місяців. Зазвичай навчання займає до року.

Візит Зеленського до США став його першою закордонною поїздкою після початку повномасштабної війни 24 лютого. Кулеба високо оцінив зусилля Вашингтона та зауважив на важливості візиту.

Під час поїздки Україна забезпечила новий пакет військової допомоги на суму у 1,8 мільярда доларів, включаючи систему Patriot.

Кулеба зазначив, що цей крок “відкриває двері для інших країн зробити те саме”.

За його словами, уряд США розробив програму для з метою пришвидшеного розгортання системи, “без будь-якої шкоди для якості використання цієї зброї на полі бою”.

Хоча Кулеба не назвав конкретних термінів, він лише повідомив, що це буде “менш ніж шість місяців”. І додав, що навчання проходитиме “за межами” України.

Український дипломат під час інтерв’ю запевнив, що Україна зробить усе можливе, щоб виграти війну проти росіян у 2023 році, додавши, що дипломатія завжди відіграє важливу роль.

21 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні додаткової безпекової допомоги у розмірі 1,85 мільярда доларів, що міститиме зокрема першу систему протиракетної оборони Patriot.

22 грудня міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Він висловив вдячність за новий пакет допомоги у сфері безпеки, зокрема за нові можливості для захисту українського неба від жорстоких нападів Росії.

Воїни-ПАТРІОТИ швидко освоять ці системи, – запевнив міністр.

Глава Міноборони нагадав, що українські армійці неодноразово доводили свою майстерність.

Раніше високопоставлений представник оборони США заявив журналістам, що необхідно буде кілька місяців, аби українські військові навчилися користуватися ППО Patriot.

Згодом з’явилась інформація у ЗМІ, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки розглядає можливість навчання українських військових експлуатації зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot на військовій базі у США.

Водночас полковник запасу морської піхоти у відставці та старший радник CSIS Марк Канчіан зауважив, що крім можливостей Patriot, її розгортання – це велика заява про підтримку України. Тут багато символізму, – наголосив Канчіан.

Проте речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які США спорядять Україні, дуже потрібна річ для нашої країни. Ці системи можуть значно посилити протиповітряну оборону, а також допомогти створити ешелоновану систему ППО.

Довідка. Patriot – це керована ракетна система класу “земля-повітря”, яку було вперше розгорнуто в 1980-х роках. Вона може вражати літаки, крилаті ракети та балістичні ракети меншої дальності.

Кожна батарея Patriot складається зі встановленої на вантажівці пускової системи з вісьмома пусковими установками, які можуть утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів кожна, наземного радара, станції управління та генератора. Армія заявила, що зараз має 16 батальйонів Patriot. У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2018 рік зазначено, що ці батальйони керують 50 батареями, які мають понад 1200 ракет-перехоплювачів.

Американські батареї регулярно розгортають по всьому світу. Крім того, Patriot також експлуатують або купують Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Південна Корея, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Румунія, Швеція, Польща та Бахрейн.