Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, під час свого сьогоднішнього візиту до Львова, закликала дозволити Україні почати переговори про членство в Європейському Союзі вже цього року.

Про це повідомляє The Guardian.

“Я сподіваюся, що переговори про вступ можуть розпочатися вже цього року. Майбутнє України – в Європейському Союзі”, – сказала президентка Європарламенту, перебуваючи у Львові.

Брюссель надав Києву офіційний статус кандидата в ЄС у червні минулого року, через чотири місяці після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення, але процес приєднання до Європейського Союзу зазвичай займає кілька років.

Остаточне рішення залежатиме від урядів держав-членів ЄС, деякі з яких скептично ставляться до того, що Україна зможе оговтатися від війни та провести необхідні демократичні та антикорупційні реформи, щоб отримати право на членство найближчим часом.

Натомість Роберта Мецола, яка сьогодні, 4 березня, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Львові, є однією з тих, хто оптимістично налаштований щодо того, що і заявка на членство, і реформи можна прискорити.

“Мене вражають темпи, з якими Верховна Рада України та уряд просуваються щодо заявки на членство в ЄС”, – зауважила Європарламенту.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Робертою Мецолою подякував президентці Європарламенту за її роль у забезпеченні підтримки заявки на членство України в ЄС.

“Дякую за лідерство в підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом. Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС”, – написав Зеленський у Telegram.

Також він підкреслив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.