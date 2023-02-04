Україна виконала 72% зобов’язань перед ЄС, що передбачені угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час 24-го саміту Україна-ЄС, який відбувся у Києві 3 лютого.

Міністерка звернула увагу на обсяг роботи, виконаний усіма гілками української влади після отримання державою статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

Ольга Стефанішина зазначила, що в умовах повномасштабної війни РФ Україна продовжувала процес адаптації українського законодавства до європейського. Вона зазначила, що зараз Україна має зростання прогресу з імплементації угоди про асоціацію на рівні 9% порівняно з показником 2021 року.

За її словами, лідером із виконання зобов’язань за угодою про асоціацію стала сфера інтелектуальної власності. Прогрес у цій сфері зріс на 33%. Значного прогресу також досягнуто у сфері енергетики, довкілля, сільського господарства, санітарних та фітосанітарних заходів, а також митних питань.

Загалом за період виконання угоди, Україна досягла прогресу на рівні 90% у таких сферах: юстиція, свобода, безпека, політичний діалог, національна безпека та оборона, статистика, державні закупівлі.

Віцепрем’єр-міністерка розповіла, що на основі звіту, наданого Європейською комісією, Україна проведе селф-скринінг стану імплементації українського законодавства до європейського. Далі буде розроблено Національну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

У підсумковій заяві за результатами саміту зазначено, що “ЄС надасть технічну підтримку уряду у цьому процесі”.