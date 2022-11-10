П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко опублікував відео зі звільненого села на херсонському напрямку, де українські жителі, плачучи, дякували воїнам ЗСУ.

Про це йдеться у дописі Петра Порошенка у Facebook.

Петро Порошенко прокоментував кадри зі звільнених сіл на херсонському напрямку, наголосивши, що це розчулить навіть найстійкіших. На відео жителі села плачуть і обіймають українських військових, які звільнили їх від російських загарбників.

“Хлопці наші!”, – вигукують у сльозах українці, зустрічаючи військових.

“Місцеві так чекали на НАШИХ, і вони прийшли. Тепер Снігурівка і ще кілька селищ на півдні вільні”, – констатує політик.

Політик також повідомив, що пишається тим, що одним із перших у звільнене від російських окупантів село зайшов заступник голови ГО “Брати по зброї” Андрій Підлісний і встановив український прапор:

“А я неймовірно пишаюся тим, що одним із перших разом зі своєю професійною командою туди зайшов наш Андрій Підлісний, і встановив український прапор. Операція була складною і блискавичною. Подробиці, звісно, воїни зможуть розказати лише після нашої перемоги. Але деякі ексклюзивні кадри – ми можемо побачити вже”.

Петро Порошенко подякував українським військовим за службу, додавши: “Переможемо заради таких моментів і заради наших неймовірних людей!”