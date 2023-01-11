10 січня 2023 року у Лос-Анджелесі, США відбулася 80-та церемонія нагородження "Золотий глобус", на якій назвали найкращі фільми та серіали 2022 року. Також під час церемонії до залу звернувся президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті кінопремії.

Хто отримав нагороду у “Золотому глобусі”-2023

Фільми

Найкращій драматичний фільм

Переможець: “Фабельмани” (Стівен Спілберг).

Номінанти:

“Аватар: Шлях води” (Джеймс Кемерон);

“Тар” (Тодд Філд);

“Елвіс” (Баз Лурманн);

“Топ Ґан: Маверік” (Джозеф Косінскі).

Найкращий режисер

Переможець: Стівен Спілберг (“Фабельмани”).

Номінанти:

Джеймс Кемерон (“Аватар: Шлях води”);

Мартін Макдона (“Банші Інішерина”);

Деніел Кван і Деніел Шайнерт (“Все завжди і водночас”);

Баз Лурманн (“Елвіс”).

Найкращий актор драматичного фільму

Переможець: Остін Батлер (“Елвіс”).

Номінанти:

Брендан Фрейзер (“Кит”);

Білл Найї (“Жити”);

Гʼю Джекман (“Син”);

Джеремі Поуп (“Інспекція”).

Найкраща акторка драматичного фільму

Переможниця: Кейт Бланшетт (“Тар”).

Номінантки:

Олівія Колман (“Імперія світла”);

Віола Девіс (“Королева-воїн”);

Мішель Вільямс (“Фабельмани”);

Ана де Армас (“Білявка”).

Найкращий комедійний фільм або мюзикл

Переможець: “Банши Інішерина” (Мартін Макдона).

Номінанти:

“Трикутник смутку” (Рубен Естлунд);

“Вавилон” (Демієн Шазелл);

“Скляна цибуля” (Раян Джонсон);

“Все завжди і водночас” (Деніел Кван і Деніел Шайнерт).

Найкращий актор у комедійному фільмі або мюзиклі

Переможець: Колін Фаррелл (“Банші Інішерина”).

Номінанти:

Адам Драйвер (“Білий шум”);

Рейф Файнс (“Меню”);

Дієго Кальва (“Вавилон”);

Деніел Крейг (“Скляна цибуля”).

Найкраща акторка у комедійному фільмі або мюзиклі

Переможниця: Мішель Єо (“Все, завжди і водночас”).

Номінантки:

Леслі Манвілл (“Місіс Гарріс їде у Париж”);

Емма Томпсон (“Щасти тобі, Лео-Гранде”);

Марго Роббі (“Вавилон”);

Аня Тейлор-Джой (“Меню”).

Найкращий фільм іноземною мовою

Переможець: “Аргентина, 1985” (Аргентина), Сантьяго Мітре.

Номінанти:

“На Західному фронті без змін” (Німеччина), Едвард Бергер;

“Рішення піти” (Південна Корея), Пак Чхан Ук;

“Близько” (Бельгія), Лукас Донт;

RRR (Індія), Кодурі Шрісайла Шрі Раджамулі.

Найкращий драматичний серіал

Переможець: “Дім дракона” (HBO).

Номінанти:

“Краще подзвоніть Солу” (AMC);

“Корона” (Netflix);

“Озарк” (Netflix);

“Розрив” (Apple TV+).

Найкращий актор у драматичному серіалі

Переможець: Кевін Костнер (“Єллоустоун”).

Номінанти:

Джефф Бріджес (“Старий”);

Діего Луна (“Андор”);

Боб Оденкірк (“Краще подзвоніть Солу”);

Адам Скотт (“Розрив”).

Накраща акторка у драматичному серіалі

Переможниця: Зендея (“Ейфорія”).

Номінантки:

Лора Лінні (“Озарк”);

Емма Д’арсі (“Дім Дракона);

Гіларі Свонк (“Аляска Дейлі”);

Імельда Стонтон (“Корона”).

Найкращий комедійний серіал

Переможець: “Початкова школа “Ебботт” (ABC).

Номінанти:

“Венздей” (Netflix);

“Ведмідь” (FX);

“Вбивства в одній будівлі” (Hulu);

“Хитрощі” (HBO Max);

Найкращий актор у комедійному серіалі

Переможець: Джеремі Аллен Вайт (“Ведмідь”).

Номінанти:

Дональд Ґловер (“Атланта”);

Стів Мартін (“Вбивства лише в будинку”);

Мартін Шорт (“Вбивства лише в будинку”);

Білл Хейдер (“Баррі”).

Найкраща акторка у комедійному серіалі

Переможниця: Квінта Брансон (“Початкова школа “Ебботт”).

Номінантки:

Дженна Ортега (“Венздей”);

Кейлі Куоко (“Стюардеса”);

Джин Смарт (“Хитрощі”);

Селена Гомес (“Вбивства лише в будинку”).

Крім того, під час церемонії показали звернення президента України Володимира Зеленського. Його представив актор Шон Пенн. Голова держави нагадав, що премію заснували під час Другої світової війни.