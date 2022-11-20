Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.
Порошенко закликав не довіряти Путіну, оскільки російський президент ніколи не дотримується міжнародних зобов’язань і договорів. П’ятий президент наголосив: Путін розуміє лише силу.
“Не вірте Путіну, він розуміє тільки одне – силу. Як ми можемо досягти миру? Ви говорили про процес переговорів. Я повністю підтримую і погоджуюсь. Без цього неможливо. А коли ми можемо розпочати переговори? Вони вже тривають. І у нас є дуже хороші переговорники. Чи ви знаєте, як вони називаються? Це – Збройні сили України”, – зазначив політик.
Він нагадав, що Путін був проти виводу своїх військ з Київської області, проте українські армійці провели дуже успішні переговори – і викинули російські війська з області. Також після цього – з Чернігівської області та з Сумської області.
Після цього ЗСУ провели дуже успішний “раунд переговорів” і викинули путінських солдатів з Харківської області, а ще пізніше – з Херсонської області.
Порошенко констатував, що 20% території через такі переговори були повернені в Україну.
“Українці – це той щит, який захищає світ від російської агресії і маніяка Путіна”, – пояснив політик.
Він висловив вдячність усім українським військовим, солдатам і офіцерам, які здивували світ своєю стійкістю та мужністю.
Раніше Порошенко наголосив, що тільки перемога України та членство в НАТО є запорукою світової безпеки.
“Сполучені Штати зацікавлені в руху України вперед”, – резюмував Порошенко.
Довідка. Петро Порошенко бере участь у щорічному Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі. Головною темою Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі є триваюче вторгнення РФ в Україну. У межах Форуму запланований виступ Порошенка на тему зміцнення антипутінської коаліції, постачання західних озброєнь до України та підтримки членства України в НАТО. У роботі Форуму беруть участь, зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін, міністр оборони Канади Аніта Ананд, а також вище військове керівництво країн-членів НАТО та очільники найбільших компаній з виробництва озброєння.
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