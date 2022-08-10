Внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати соціальні послуги та виплати на підставі довідки від Державної міграційної служби України (ДМС) або "Є-документа".

Про це йдеться у повідомленні Державної міграційної служби України

У відомстві зазначили, що внесені постановою зміни спрямовані спростити життя людям, які перемістилися із зон бойових дій та втратили документи. Відтак вони можуть ставати на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави як внутрішньо переміщені особи навіть без наявності паспорта.

Для цього внутрішньо переміщеним особам достатньо надати довідку від ДМС України або тимчасовий документ, який посвідчує особу під час воєнного стану – “Є-документ”, який доступний у застосунку “Дія”.

“Довідку про те, що особа звернулась за оформленням ID-картки можна отримати у підрозділах ДМС України, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в центрах обслуговування громадян “Паспортний сервіс”, якщо особу ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС”, – розповіли у Державній міграційній службі України.

Також наголосили, що громадяни можуть отримати довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта-книжечки або вклеювання до нього фотокартки при досягненні 25-річйного й 45-річного віку. Проте такий документ оформляється лише в територіальному підрозділі ДМС України.