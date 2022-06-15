Розмитнення авто в "Дії" стане однією з головних антикорупційних реформ у митній галузі. Для розмитнення власнику необхідно буде ввести всю інформацію про автомобіль у застосунку "Дія".

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю “Економічній правді”.

Найголовніший прогрес полягає у тому, що оцінка вартості розмитнення не буде здійснюватися людиною. Все це буде відбуватися автоматично у застосунку “Дія”.

Водій, який буде розмитнювати авто має ввести рік виробництва авто, марку, модель, об’єм двигуна і додати певні незмінні критерії.

На основі цієї формули, застосунок автоматично рахує, скільки потрібно заплатити за розмитнення.

Тобто власнику автомобіля для його розмитнення потрібно буде ввести в “Дії” всі дані про автомобіль. А вже далі він отримає розрахунок вартості розмитнення.

Цю суму можна буде одразу сплатити через “Дію” або відкласти сплату і повідомити державні органи про перетин кордону автомобілем, який підлягає розмитненню.

“Отже, після запровадження цього нововведення необхідність в оцінці митника відпаде, суб’єктивний фактор оцінки автомобіля зникне, уся процедура розмитнення відбуватиметься через застосунок”, – наголосив Михайло Федоров.

Також він зазначив, що сенс митної реформи полягає у зменшенні часу проходження митної процедури.

Над розробленням цієї послуги в “Дії” вже працюють. Проте необхідно дочекатися ухвалення відповідних законопроєктів.