Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю “Економічній правді”.
Найголовніший прогрес полягає у тому, що оцінка вартості розмитнення не буде здійснюватися людиною. Все це буде відбуватися автоматично у застосунку “Дія”.
Водій, який буде розмитнювати авто має ввести рік виробництва авто, марку, модель, об’єм двигуна і додати певні незмінні критерії.
На основі цієї формули, застосунок автоматично рахує, скільки потрібно заплатити за розмитнення.
Тобто власнику автомобіля для його розмитнення потрібно буде ввести в “Дії” всі дані про автомобіль. А вже далі він отримає розрахунок вартості розмитнення.
Цю суму можна буде одразу сплатити через “Дію” або відкласти сплату і повідомити державні органи про перетин кордону автомобілем, який підлягає розмитненню.
“Отже, після запровадження цього нововведення необхідність в оцінці митника відпаде, суб’єктивний фактор оцінки автомобіля зникне, уся процедура розмитнення відбуватиметься через застосунок”, – наголосив Михайло Федоров.
Також він зазначив, що сенс митної реформи полягає у зменшенні часу проходження митної процедури.
Над розробленням цієї послуги в “Дії” вже працюють. Проте необхідно дочекатися ухвалення відповідних законопроєктів.
- Нагадаємо, що ФОПи-“спрощенці” 3-ї групи, котрі подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%, можуть подати таку декларацію за кілька “кліків” у застосунку “Дія”.
- Раніше повідомлялося, що у застосунку “Дія” запрацювала нова послуга декларування для бізнесу – єДекларація. Вона замінить 374 види різних дозвільних документів: ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки.
- “Дія” знову з’явилася у рейтингу найкращих застосунків серед українців.