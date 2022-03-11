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Перестаньте «їсти» російську пропаганду – Подоляк відреагував на фейкові «вимоги РФ» у перемовинах

Радник керівника Офісу Президента України та учасник українсько-російських переговорів Михайло Подоляк негативно відреагував на так звані "вимоги РФ", які поширюють у соцмережах.

П’ятниця, 11 березня 2022, 09:06
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Про це він сповістив у своєму Twitter.

За словами учасника делегації з України, усі нібито вимоги та “ультиматуми” російської сторони на нинішніх перемовинах, які публікують у соцмережах – фейк. Подоляк закликав цьому не вірити.

“Усе, що я читаю останнім часом про переговорні “ультиматуми” Росії – про статуси, території, мови, нацифікації тощо, викликає лише подив. Будь ласка, перестаньте “їсти” в таких обсягах російську пропаганду, яку через наївність передруковують наші Дзеркала”, – зазначив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, У Міжнародній організації кримінальної поліції Інтерпол заявили, що поки не виключатимуть РФ, але посилять порядок розгляду її запитів.

Теги: Михайло Подоляк, переговори, пропаганда, російсько-українська війна

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