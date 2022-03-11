Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
У компанії зазначають, що з огляду на безперервний наступ РФ на Україну та ескалацію гуманітарної кризи, Disney вживає відповідні заходи, щоб призупинити всі інші види бізнесу на території країни-агресора.
Окрім цього, компанія призупинить діяльність Disney Cruise Line, журнал та тури National Geographic, виробництво місцевого контенту та лінійні канали.
У Disney також зауважили, що деяким підприємствам, зокрема з лінійними каналами та ліцензуванням контенту та продуктів, потрібен час, щоб призупинити діяльність через договірні нюанси.
Натомість у компанії запевнили, що інші продукти бізнесу будуть припинені негайно.
- Нагадаємо, система грошових переказів Western Union підтримує весь світ у засудженні неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. У компанії зазначили, що поділяють шок, невіру та смуток навколо цієї трагедії та гуманітарної катастрофи.
- Обкладинку нового випуску The Economist присвятили “Сталінізації Росії”. Мовиться, що президент країни-агресора Володимир Путін відновив терор Йосипа Сталіна часів СРСР.
- Китай вирішив не постачати авіакомпаніям РФ запчастини для літаків. Заява з’явилась після того, як Boeing і Airbus припинили постачання компонентів.
- Своєю чергою, Естонія не видаватиме туристичні візи громадянам РФ, які бажають в’їхати в країну, доки не завершиться російське вторгнення в Україну. Про це заявила міністерка закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс 10 березня в Таллінні.