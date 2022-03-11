Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У компанії зазначають, що з огляду на безперервний наступ РФ на Україну та ескалацію гуманітарної кризи, Disney вживає відповідні заходи, щоб призупинити всі інші види бізнесу на території країни-агресора.

Окрім цього, компанія призупинить діяльність Disney Cruise Line, журнал та тури National Geographic, виробництво місцевого контенту та лінійні канали.

У Disney також зауважили, що деяким підприємствам, зокрема з лінійними каналами та ліцензуванням контенту та продуктів, потрібен час, щоб призупинити діяльність через договірні нюанси.

Натомість у компанії запевнили, що інші продукти бізнесу будуть припинені негайно.