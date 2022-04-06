Міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля вважає, що Європейський Союз повинен відмовитись від нафти із Росії - країни, яка розпочала широкомасштабну війну проти України. За словами фінського чиновника, чорна російська нафта перетворюється в Україні на червону кров.

Про це повідомляє фінське видання yle.fi

Міка Лантіля сподівається, що енергетичні обмеження проти Росії ЄС запровадить уже в середу, 6 квітня. Фінський міністр економіки впевнений – серед обмежень повинна бути і заборона на імпорт нафти із Росії.

Лінтіля вважає, що такий крок – це мінімальна вимога до Євросоюзу.

“Зараз в Україні чорна російська нафта перетворюється на червону кров”, – наголосив Міка Лінтіля.

Він додав, що нафту можна буде імпортувати з інших країн, тому заборона російської сировини не повинна викликати великих проблем.

За словами фінського чиновника, з огляду на агресію Росії, заборона на енергоресурси повинна бути обов’язковою, хоча б на деякий час.

“Росію необхідно ізолювати в енергетичному плані, тому що це єдиний спосіб так сильно вплинути на їхню економіку, щоб вони задумались щодо своїх дій”, – додав міністр економіки Фінляндії.

Водночас Міка Лінтіля не заперечує, що заборона імпорту нафти з РФ приведе до збільшення витрат та зниження рівня життя населення на довгі роки. Проте уряд Фінляндії готовий до такого кроку і вже готується до відмови від російських енергоресурсів, про що буде офіційно повідомлено найближчим часом.