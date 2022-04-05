Європейський Союз запровадить заборону на російське вугілля – чому це було найлегшим завданням для Заходу

5 квітня Європейська комісія запропонувала новий пакет санкцій проти РФ заборонивши імпорт вугілля, додавши, що наразі працює над скороченням постачання російської нафти. Водночас журналісти наголошують, що вугілля було найлегшою справою не в останню чергу тому, що вже головною метою урядів ЄС є якнайшвидше припинення використання палива задля дотримання свого кліматичного порядку денного.

Про це повідомляє американська щоденна газета The New York Times.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції також міститимуть заборону права перебування російським суднам у портах ЄС. Окрім цього, російським і білоруським автомобільним транспортним операторам не дозволятимуть переміщувати вантажі в порти ЄС.

“РФ веде жорстоку й нещадну війну не лише проти хоробрих військ України, а й проти її цивільного населення. Важливо підтримувати якнайбільший тиск на Путіна та російський уряд у цей вирішальний момент”, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Комісія також запропонувала відключити ВТБ, другого за величиною кредитора РФ, від фінансового ринку ЄС. Щоб завдати додаткового болю російській економіці, новий пакет санкцій заборонить імпорт морепродуктів та алкогольних напоїв.

Пропонований пакет обговорять посли ЄС 5 квітня на зустрічі, на якій можуть бути внесені такі зміни, як поетапне припинення надходження російського вугілля замість негайного припинення імпорту.

Санкції можуть бути затверджені за допомогою бюрократичного процесу без подальшої зустрічі, але дипломати ЄС зауважили, що міністри закордонних справ, можливо, захочуть зібратися для їх затвердження. У будь-якому разі пакет планується затвердити вже цього тижня.

Запровадження санкцій щодо імпорту російських енергоресурсів стало важким кроком, який викликає розкол серед європейських країн, котрі залежать від електроенергії та опалення. Вугілля було найлегшою ціллю не в останню чергу тому, що вже головною метою урядів ЄС є якнайшвидше припинення використання палива задля дотримання свого кліматичного порядку денного.

Вугілля здебільшого видобувається приватними компаніями у РФ, а не державними структурами, і розглядається як менш ефективний захід проти російського уряду.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що наближаються нові санкції, посадовці працюють над забороною російської нафти, кроком, який буде складнішим і болючішим для європейських країн, ніж заборона вугілля.