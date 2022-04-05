російсько-українська війна
19:38 Український інститут закликав митців зупинити співпрацю з РФ через «маніпуляції та політичну пропаганду»
19:08 Уламки російської ракети призвели до витоку хімікатів в Тернопільській області
19:04 Канцлер Австрії відвідає Україну для зустрічі з Зеленським
18:48 США планує надіслати в Україну новітні безпілотники Switchblade 600 для знищення танків — Bloomberg
18:38 Європейський Союз запровадить заборону на російське вугілля – чому це було найлегшим завданням для Заходу
18:38 Чехія відправляє в Україну партію танків та БМП – ЗМІ
18:21 Росіяни скаржаться, що Chanel обмежує продажі для них за кордоном
18:08 Велика Британія закликатиме країни G7 до ембарго на російську нафту та газ
17:23 Президентка Єврокомісії та голова Європарламенту проведуть зустріч з Зеленським у Києві
17:06 В ООН переконані, що в Бучі «безпосередньо обстріляно» цивільне населення
16:20 Росію мають виключити з Ради Безпеки ООН і позбавити права вето — Порошенко
16:20 На Миколаївщині затримали керівника окружної прокуратури через підозру в держзраді
16:11 Міністри фінансів ЄС готові посилити санкції проти Росії
15:56 «Армія сильна й на захисті міста. Дух харків’ян зламати неможливо» – Терехов звернувся до харків’ян
15:33 Російські військові готують провокацію у Маріуполі для звинувачення ЗСУ — СБУ
15:28 Auchan припиняє інвестиції та постачання до РФ
15:02 «Трофей з-під Броварів»: на російському інтернет-сервісі оголошень почали продавати награбовані в Україні речі
14:53 ЄС планує поетапно відмовитися від імпорту російського вугілля – Bloomberg
14:53 Кількість охочих вивчити українську мову виросла на 577% – Duolingo
14:18 Путін хоче приєднати до Росії чотири нові території: Саакашвілі про плани РФ щодо України та Грузії
13:52 Данія разом з Італією висилають понад 40 російських дипломатів
13:31 Захід не має достатньо способів, щоб зупинити Путіна – CNN
12:57 Продовження пропаганди російського нацизму: Медведев заявив, що «глибинне українство – фейк»
12:39 Під Маріуполем через обстріли російських військових тоне цивільне судно: є постраждалий
12:37 «На одного українського військового – 10-15 російських»: мер Маріуполя про ситуацію в оточеному окупантами місті
12:06 «Зневага влади до усіх українців»: Бутусов прокоментував відключення «5 каналу», «Прямого» та «Еспресо» з етеру українського телебачення
11:48 Зеленський попереджає: у містах, звільнених після Бучі, втрати серед мирного населення можуть бути ще більшими
11:42 США заборонили РФ виплачувати держборг з американських рахунків
11:17 Японія додатково надасть Україні гуманітарну допомогу на 100 мільйонів доларів
10:40 «Це не військова цензура, а політична»: журналіст про відключення з етеру«5 каналу», «Прямого» та «Еспресо»
09:49 Українська ППО за ніч знищила п’ять ворожих ракет
09:21 «Переходимо до мирного життя»: мер Бучі закликав місцевих депутатів та комунальників повернутись до міста
08:44 Російські загарбники катували мирних мешканців Сумщини: знайдено тіла трьох людей
07:58 Війна в Україні може затягнутись на декілька місяців: у Білому домі повідомили про нові плани Росії

Європейський Союз запровадить заборону на російське вугілля – чому це було найлегшим завданням для Заходу

5 квітня Європейська комісія запропонувала новий пакет санкцій проти РФ заборонивши імпорт вугілля, додавши, що наразі працює над скороченням постачання російської нафти. Водночас журналісти наголошують, що вугілля було найлегшою справою не в останню чергу тому, що вже головною метою урядів ЄС є якнайшвидше припинення використання палива задля дотримання свого кліматичного порядку денного.

Вівторок, 5 квітня 2022, 18:38
Підтримати

Про це повідомляє американська щоденна газета The New York Times.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції також міститимуть заборону права перебування російським суднам у портах ЄС. Окрім цього, російським і білоруським автомобільним транспортним операторам не дозволятимуть переміщувати вантажі в порти ЄС.

“РФ веде жорстоку й нещадну війну не лише проти хоробрих військ України, а й проти її цивільного населення. Важливо підтримувати якнайбільший тиск на Путіна та російський уряд у цей вирішальний момент”, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Комісія також запропонувала відключити ВТБ, другого за величиною кредитора РФ, від фінансового ринку ЄС. Щоб завдати додаткового болю російській економіці, новий пакет санкцій заборонить імпорт морепродуктів та алкогольних напоїв.

Пропонований пакет обговорять посли ЄС 5 квітня на зустрічі, на якій можуть бути внесені такі зміни, як поетапне припинення надходження російського вугілля замість негайного припинення імпорту.

Санкції можуть бути затверджені за допомогою бюрократичного процесу без подальшої зустрічі, але дипломати ЄС зауважили, що міністри закордонних справ, можливо, захочуть зібратися для їх затвердження. У будь-якому разі пакет планується затвердити вже цього тижня.

Запровадження санкцій щодо імпорту російських енергоресурсів стало важким кроком, який викликає розкол серед європейських країн, котрі залежать від електроенергії та опалення. Вугілля було найлегшою ціллю не в останню чергу тому, що вже головною метою урядів ЄС є якнайшвидше припинення використання палива задля дотримання свого кліматичного порядку денного.

Вугілля  здебільшого видобувається приватними компаніями у РФ, а не державними структурами, і розглядається як менш ефективний захід проти російського уряду.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що наближаються нові санкції, посадовці працюють над забороною російської нафти, кроком, який буде складнішим і болючішим для європейських країн, ніж заборона вугілля.

“Ми працюємо над додатковими санкціями, зокрема й щодо імпорту нафти, і розглядаємо деякі ідеї, представлені країнами-членами, наприклад, податки або конкретні канали платежів, такі як депозитний рахунок”, – резюмувала фон дер Ляєн.

Теги: ембарго, ізоляція рф, підтримка України, російське вугілля, санкції

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook