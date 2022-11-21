20 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді Херсонської області російські військові силоміць проникали в оселі сімей, де виховуються діти шкільного віку.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

За його словами, окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору та вибивали двері до помешкань.

У такий спосіб, вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах: “Вороги вкотре цинічно залякують мирних мешканців та порушують права дітей!”, — наголосив Янушевич.

Зауважимо, що за данини Офісу генпрокурора у Херсонській області загинуло близько 64 дітей.

Також російські окупанти продовжують насильно вивозити мешканців окупованої території, називаючи це “евакуацією”. Внаслідок російських обстрілів приватного сектору загинули двоє осіб, які відмовилися виїжджати – є загиблі та травмовані.