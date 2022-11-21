Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.
За його словами, окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору та вибивали двері до помешкань.
У такий спосіб, вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах: “Вороги вкотре цинічно залякують мирних мешканців та порушують права дітей!”, — наголосив Янушевич.
Зауважимо, що за данини Офісу генпрокурора у Херсонській області загинуло близько 64 дітей.
Також російські окупанти продовжують насильно вивозити мешканців окупованої території, називаючи це “евакуацією”. Внаслідок російських обстрілів приватного сектору загинули двоє осіб, які відмовилися виїжджати – є загиблі та травмовані.
- На півдні України розпочалася добровільна евакуація з деокупованих територій. Усі пов’язані витрати держава зобов’язалася взяти на себе.
- 6-річного Іллю Костушевича з тимчасово окупованого Маріуполя, батьки якого загинули під час масованих обстрілів російських загарбників, врятували, ставши його опікунами, Володимир та Марія Беспалови.