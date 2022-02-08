Про це повідомляє CNN.
Наразі весь персонал закладу звільнено, а власник сподівається, що паб незабаром отримає нового інвестора.
“Разом зі своєю командою я робив усе можливе, щоб паб продовжував працювати. Але останні два роки були безпрецедентним періодом для ресторанно-готельного бізнесу. Ми програли цей бій”, – заявив останный власник закладу Крісто Тофаллі.
За даними місцевої ради з туризму, основна будівля Ye Olde Fighting Cocks була побудована в XI столітті та спочатку використовувалася як голубник. Свою назву паб отримав від півнячих боїв, що відбувалися всередині. Також є інформація стосовно того, що відомий британський політичний діяч Олівер Кромвель у закладі провів одну ніч під час громадянської війни в Англії.
Наразі майбутнє історичного закладу залишається під питанням, хоча у раді з туризму запевняють, що це “не кінець” Ye Olde Fighting Cocks.
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