У Великій Британії припиняє роботу паб Ye Olde Fighting Cocks, що відкрився у 793 році. Він працював за часів чуми та Світових війн, проте збанкрутів через низку локдаунів, спричинених пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Наразі весь персонал закладу звільнено, а власник сподівається, що паб незабаром отримає нового інвестора.

“Разом зі своєю командою я робив усе можливе, щоб паб продовжував працювати. Але останні два роки були безпрецедентним періодом для ресторанно-готельного бізнесу. Ми програли цей бій”, – заявив останный власник закладу Крісто Тофаллі.

За даними місцевої ради з туризму, основна будівля Ye Olde Fighting Cocks була побудована в XI столітті та спочатку використовувалася як голубник. Свою назву паб отримав від півнячих боїв, що відбувалися всередині. Також є інформація стосовно того, що відомий британський політичний діяч Олівер Кромвель у закладі провів одну ніч під час громадянської війни в Англії.

Наразі майбутнє історичного закладу залишається під питанням, хоча у раді з туризму запевняють, що це “не кінець” Ye Olde Fighting Cocks.