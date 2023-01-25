Періс Гілтон запідозрили в редагуванні першої світлини з первістком

Минуло лише кілька годин відтоді, як спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton Періс Гілтон разом зі своїм чоловіком Картером Реумом оголосила про народження первістка, а її вже розкритикували за нібито редагування світлини.

Про це інформує vt.

Опублікувавши повідомлення в Instagram і Twitter, 41-річна світська левиця розповіла своїм 21,7 мільйона підписників, що вона та її чоловік, якому також 41 рік, розширили свою маленьку сім’ю, народивши хлопчика від сурогатної матері.

You are already loved beyond words 💙 pic.twitter.com/JlpR6zULdx — ParisHilton (@ParisHilton) January 25, 2023

Поруч із фотографією пальців новонародженого, навколо її власних, Хілтон написала: “Тебе вже невимовно люблять” із блакитним серцем.

Хоча новина була добре сприйнята більшістю підписників, інші не могли не зосередитися на конкретному елементі знімка: нігтях дитини.

Користувачі соцмереж звинуватили Хілтон у тому, що вона відредагувала нігті новонародженого, а деякі навіть назвали це “лякаючим”.

“Чому [вона] відредагувала фотографію? дитячі нігті виглядають так, ніби їм не вистачає вітаміну D”, — зазначила підписниця.

Третій також заявив, що “дитинці” має бути “дев’ять років”, судячи з зображення: “У якої дитини ці нігті!! Цій дитині 9 років або вона дуже відредагована”.

“Це нігті дитини… вони викликають у мене дискомфорт”.

Та, попри передбачуваний скандал із редагуванням, фотомодель також отримала добрі повідомлення з привітаннями, включаючи побажання від інших відомих осіб, таких як Кім Кардашьян, Кріссі Тейген та Хайді Клум.

У розмові з PEOPLE Гілтон описала цей новий досвід як свою “мрію”.