Національне управління США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA) отримало перші дані про погодні умови на Марсі від Perseverance.

Про це повідомили на сайті NASA.

Метеорологічна система Mars Environmental Dynamics Analyzer, яка знаходиться на борту Perseverance, вперше увімкнулася 19 лютого. Головний дослідник MEDA Хосе Антоніо Родрігес-Манфреді розповів про те, що в NASA отримали перші дані про погодні умови на Червоній планеті.

Згідно з даними від Perseverance, температура близько марсохода – мінус 20 градусів за Цельсієм. Через 30 хвилин вона знизилася до 25.

Тиск на Марсі становить 718 Паскалів. За прогнозами астрономів, тиск на Марсі має становити від 705 до 735 Паскалів.

Також стало відомо, що в кратері Єзеро атмосфера чистіше, ніж в кратері Гейла, який в 3700 км від нього.

18 лютого ровер NASA Perseverance успішно сів на Марсі після подорожі на відстань понад 400 млн кілометрів від Землі.

Марсохід шукатиме сліди давнього марсіанського життя. Крім того, він вивчатиме клімат Марса, збиратиме проби зразків ґрунту для подальшого передавання на Землю і зможе випробувати технології, які використовуватимуть під час майбутніх пілотованих польотів на Марс (наприклад, такі як отримання кисню з атмосфери).