П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів про те, що перша партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, придбаних коштом волонтерів та Фонду Порошенка, уже вирушила з Великої Британії до України, аби допомогти нашим захисникам.

Про це повідомив Петро Порошенко у Facebook.

Перша партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, на які назбирав кошти благодійний фонд Петра Порошенка та українські волонтери, сьогодні вже вирушили в Україну з Великої Британії.

Окрім цих авто, Порошенко уже вніс заставу за другу партію з 16 вантажівок – і вони через тиждень уже поїдуть на фронт.

Ця повнопривідна дизельна вантажівка оснащена лебідкою і може перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, харчі, воду і солярку в бочках. Вивезе тонами все, що необхідне на позиції – від деревини і скоб до мін та снарядів.

“Традиційно ми з Мариною подвоїмо суму грошей, які збирають волонтери ГО Справа Громад та ГО “Res_Publica. Брати по Зброї”. Тож кожна ваша гривня працює з подвійною ефективністю на нашу спільну перемогу”, – заявив Порошенко.

Автівки пройшли перед відправкою повну підготовку. Заради цього з Канади до Великої Британії прилетів волонтер, який раніше працював на заводі з виробництва двигунів до цих автівок. Він перевірив кожну, щоб машини прибули в Україну справними і готовими до виконання бойових задач.

Частина автомобілів обладнані кранами для завантажування крупнокаліберних боєприпасів і РСЗО.

“Дай Боже, щоб вони допомогли нашим захисникам перемогти рашистів”, – сказала Марина Порошенко.

З 24 лютого завдяки діяльності благодійного фонду Петра Порошенка було придбано тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, Starlink, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, харчі (зокрема велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).