У Польщі вже зібрали перший мільйон злотих (7 350 000 мільйонів гривень) на купівлю бойового безпілотного літального апарата Bayraktar TB2 для України.

Про це йдеться на офіційному сайті благодійного збору.

Ініціативу “Придбаймо для українців Байрактар!” організував журналіст Славомір Сераковський. Він зазначив, що литовці зібрали кошти миттєво, і компанія, що виготовляє “Байрактари”, вирішила віддати безпілотник Україні безплатно, а зібрані гроші перерахувати на допомогу населенню. Згодом так само відбулося і з наступним збором коштів на три “Байрактари”. За його словами, тепер черга поляків.

“Пам’ятаєте Бучу, Ірпінь, Маріуполь? Візьмімо участь у цій боротьбі. Придбаймо польський Байрактар”, — сказав Сераковський.

Попри те, що потрібна велика сума, збір коштів відбувається доволі активно. У зверненні зазначається, що якщо поляки зберуть менше, то всі кошти будуть перераховані для Збройних Сил України через Національний банк України. Так само буде й із різницею, якщо збереться більше.

Станом на ранок 30 червня 2022 року, 10 850 осіб зробили свій внесок. До кінця збору залишилося 28 днів. Кінцева мета 22 500 000 злотих (165 375 000 гривень).