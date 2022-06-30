Про це йдеться на офіційному сайті благодійного збору.
Ініціативу “Придбаймо для українців Байрактар!” організував журналіст Славомір Сераковський. Він зазначив, що литовці зібрали кошти миттєво, і компанія, що виготовляє “Байрактари”, вирішила віддати безпілотник Україні безплатно, а зібрані гроші перерахувати на допомогу населенню. Згодом так само відбулося і з наступним збором коштів на три “Байрактари”. За його словами, тепер черга поляків.
“Пам’ятаєте Бучу, Ірпінь, Маріуполь? Візьмімо участь у цій боротьбі. Придбаймо польський Байрактар”, — сказав Сераковський.
Попри те, що потрібна велика сума, збір коштів відбувається доволі активно. У зверненні зазначається, що якщо поляки зберуть менше, то всі кошти будуть перераховані для Збройних Сил України через Національний банк України. Так само буде й із різницею, якщо збереться більше.
Станом на ранок 30 червня 2022 року, 10 850 осіб зробили свій внесок. До кінця збору залишилося 28 днів. Кінцева мета 22 500 000 злотих (165 375 000 гривень).
- Раніше міністр оборони Резніков Олексій поширив не точну інформацію, щодо отримання Збройними Силами України (ЗСУ) перших безпілотників Bayraktar TB2. За його словами, це відбулося у 2021 році завдяки співпраці Президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Однак, українська армія отримала безпілотні літальні апарати ще у березні 2019 року.
- У Компанії Baykar заявили, що передадуть Україні безпілотники “Байрактар” безоплатно. Йдеться про БПЛА, на які українці зібрали понад 600 млн гривень всього за декілька днів.
- Раніше благодійний фонд Сергія Притули зібрав кошти на ударні безпілотники Bayraktar TB2. Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів.