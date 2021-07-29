Один примірник першого видання книжки “Гаррі Поттер і філософський камінь” продали на аукціоні Tennants за 80 тисяч фунтів стерлінгів (3 млн гривень або 111 тисяч доларів).

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що перші 500 примірників культової книжки в 1997 році надрукувало лондонське видавництво Bloomsbury Publishing. Примірник, який продали на аукціоні, придбали у книжковій крамниці Ноттінгема.

Книги першого видання відрізняються від решти кількома помилками, які згодом виправили.

Аукціонний дім очікував продати книгу за 20-30 тисяч фунтів. Проте покупець вирішив віддати за примірник 80 тисяч фунтів.

Книги “Гаррі Поттер і філософський камінь” першого видання вважаються надзвичайно рідкісними. За даними аукціонерів 300 з 500 книжок надіслали до бібліотек. Більшість із них пошкоджені або знищені.

Проте їх успішно продають за десятки тисяч доларів. Наприклад, у грудні минулого року таку ж книгу продали за 50 тисяч фунтів. Її випадково знайшли під час прибирання.

Крім того, перше видання цієї ж книжки з автографом Джоан Роулінг продали в Единбурзі за 125 тисяч фунтів стерлінгів.

Як повідомлялося раніше, британську письменницю, авторку книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг звинуватили в трансфобії і расизмі. Це сталося після того, як письменниця пожартувала над формулюванням “люди, які менструюють”, саркастично переписавши слово “жінки” кілька разів. Виконавець головної ролі в кіносазі про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вступив в полеміку з письменницею.