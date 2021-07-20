Британська письменниця Джоан Роулінг розповіла про те, які погрози їй адресують трансактивісти. Їй обіцяли "побити, зґвалтувати, вбити та підірвати".

Про це повідомляє видання Just Jared.

За словами Роулінг, їй досі надходять сотні погроз від трансактивістів. Як приклад, в одному з повідомлень їй побажали знайти вибухівку в поштовій скриньці. У відповідь Роулінг написала:

“Чесно кажучи, коли не вдається посварити жінку з видавцем, домогтися її звільнення чи арешту, а спроби бойкоту приводять тільки до збільшення продажів книги, залишається тільки одне – погрожувати”.

To be fair, when you can’t get a woman sacked, arrested or dropped by her publisher, and cancelling her only made her book sales go up, there’s really only one place to go. pic.twitter.com/MsNWXhWlyc — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 19, 2021

Проте, не всі користувачі підтримали Роулінг після публікації погроз. Дехто заявив, що такі погрози не мають залишитись без уваги правоохоронців.

“Мені жаль, що ви отримуєте подібні погрози. Поклавши кінець анонімності в соцмережах, можна зменшити масштаб цієї проблеми”, – написав журналіст Daily Express Річард Палмер.

Колега Роулінг написала, що трансперсони нормально ставляться до Роулінг. Ненависть та хейт надходять саме від активістів.

“Просто знайте, я багато років працюю з реальними трансперсонами… всі вони вважають вас просто геніальною й не хочуть мати нічого спільного з цією неприємною історією. Їм незручно через такі погрози на вашу адресу”, – написала вона.

Як повідомлялося раніше, британську письменницю, авторку книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг звинуватили в трансфобії і расизмі. Це сталося після того, як письменниця пожартувала над формулюванням “люди, які менструюють”, саркастично переписавши слово “жінки” кілька разів. Виконавець головної ролі в кіносазі про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вступив в полеміку з письменницею.