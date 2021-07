Про це повідомляє видання Just Jared.

За словами Роулінг, їй досі надходять сотні погроз від трансактивістів. Як приклад, в одному з повідомлень їй побажали знайти вибухівку в поштовій скриньці. У відповідь Роулінг написала:

“Чесно кажучи, коли не вдається посварити жінку з видавцем, домогтися її звільнення чи арешту, а спроби бойкоту приводять тільки до збільшення продажів книги, залишається тільки одне – погрожувати”.

To be fair, when you can’t get a woman sacked, arrested or dropped by her publisher, and cancelling her only made her book sales go up, there’s really only one place to go. pic.twitter.com/MsNWXhWlyc

— J.K. Rowling (@jk_rowling) July 19, 2021