Про це повідомляє видання Just Jared.

За словами Роулінг, їй досі надходять сотні погроз від трансактивістів. Як приклад, в одному з повідомлень їй побажали знайти вибухівку в поштовій скриньці. У відповідь Роулінг написала:

“Чесно кажучи, коли не вдається посварити жінку з видавцем, домогтися її звільнення чи арешту, а спроби бойкоту приводять тільки до збільшення продажів книги, залишається тільки одне – погрожувати”.

Проте, не всі користувачі підтримали Роулінг після публікації погроз. Дехто заявив, що такі погрози не мають залишитись без уваги правоохоронців.

“Мені жаль, що ви отримуєте подібні погрози. Поклавши кінець анонімності в соцмережах, можна зменшити масштаб цієї проблеми”, – написав журналіст Daily Express Річард Палмер.

Колега Роулінг написала, що трансперсони нормально ставляться до Роулінг. Ненависть та хейт надходять саме від активістів.

“Просто знайте, я багато років працюю з реальними трансперсонами… всі вони вважають вас просто геніальною й не хочуть мати нічого спільного з цією неприємною історією. Їм незручно через такі погрози на вашу адресу”, – написала вона.

Як повідомлялося раніше, британську письменницю, авторку книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг звинуватили в трансфобії і расизмі. Це сталося після того, як письменниця пожартувала над формулюванням “люди, які менструюють”, саркастично переписавши слово “жінки” кілька разів. Виконавець головної ролі в кіносазі про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вступив в полеміку з письменницею.