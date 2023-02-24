Про це він повідомив у Telegram.
На світлині видно танки, які нещодавно прибули в Україну. Крім того, на фото поруч із танками – сам Шмигаль, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, міністр оборони України Олексій Резніков та екіпажі танкістів.
“Перші 4 танки Leopard 2, надані партнерами, зустріли разом із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким”, – йдеться в повідомленні Шмигаля.
ДОВІДКА. Leopard – німецький танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (разом з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams).
Leopard є одним з найдорожчих танків світу та має високу надійність і відмінну вогневу міць.
- 23 лютого прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що партія танків Leopard 2, які Іспанія планує спорядити в Україну, збільшиться до 10 одиниць.
- Фінляндія надає Україні 13-й пакет військової допомоги, який містить у собі три танки Leopard 2 та інше озброєння.
- 24 лютого, у перші роковини повномасштабного російського вторгнення в Україну, Варшава передасть Києву перші танки Leopard 2.