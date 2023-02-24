Про це він повідомив у Telegram.

На світлині видно танки, які нещодавно прибули в Україну. Крім того, на фото поруч із танками – сам Шмигаль, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, міністр оборони України Олексій Резніков та екіпажі танкістів.

“Перші 4 танки Leopard 2, надані партнерами, зустріли разом із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким”, – йдеться в повідомленні Шмигаля.

ДОВІДКА. Leopard – німецький танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (разом з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams).

Leopard є одним з найдорожчих танків світу та має високу надійність і відмінну вогневу міць.