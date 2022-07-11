ЗСУ допомагають в експорті української агропродукції. За зверненням Міністерства інфраструктури України, Військово-Морські Сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу "Дунай-Чорне море". Вісім іноземних кораблів вже прибули до українських портів.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

Використання зазначеного каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну ситуацію на півдні України, чим і користувався окупант блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни.

Раніше, через блокаду цивільного судноплавства, світовим компаніям з морського транспортування довелося використовувати канал Суліна, що призвело до скупчення великої кількості суден та значного перевантаження каналу.

Через російську агресію та блокаду в Чорному морі в українських портах були заблоковані мільйони тонн українського зерна, значна частина якого призначалася для Всесвітньої продовольчої програми ООН для боротьби зі світовою кризою.

Тож, як зазначили у пресслужбі, частково відновивши експорт агропродукції річковим шляхом, Україна, тим самим, допомагає у вирішенні світової кризи – голодом.