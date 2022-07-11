Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.
Використання зазначеного каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну ситуацію на півдні України, чим і користувався окупант блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни.
Раніше, через блокаду цивільного судноплавства, світовим компаніям з морського транспортування довелося використовувати канал Суліна, що призвело до скупчення великої кількості суден та значного перевантаження каналу.
Через російську агресію та блокаду в Чорному морі в українських портах були заблоковані мільйони тонн українського зерна, значна частина якого призначалася для Всесвітньої продовольчої програми ООН для боротьби зі світовою кризою.
Тож, як зазначили у пресслужбі, частково відновивши експорт агропродукції річковим шляхом, Україна, тим самим, допомагає у вирішенні світової кризи – голодом.
- Нагадаємо, координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс висловив думку, що відкрите судноплавство каналом “Дунай-Чорне море” важливе. Проте його потужностей для експорту українського зерна недостатньо.
- У червні Україна розробила два маршрути для вивозу зерна. Шлях експорту пролягатиме через Польщу та Румунію.
- 4 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що міжнародному співтовариству потрібно буде знайти “альтернативні шляхи” для транспортування зерна з України.