Про це повідомляє видання Vulture.
Це сьомий студійний альбом співачки (і перший за два останні роки).
Продюсером більшості пісень виступив Джек Антонофф, котрий раніше уже співпрацював із Дель Рей. Всього в реліз увійшло 11 композицій.
“Який прекрасний день у Лос-Анджелесі, щоб випустити альбом”, – написала співачка у Twitter.
“Chemtrails Over the Country Club” перекладається як “Хіміотраси над заміським клубом” (“хіміотраси” – це сліди, які літаки залишають в небі).
У січні цього року Лана Дель Рей представила титульний трек нового альбому і відеокліп до нього.
Сама ж презентація альбому кілька разів переносилася: він повинен був вийти в грудні 2020 року, а потім у січні 2021 року.
Попередній альбом співачки – “Norman Fucking Rockwell!” – вийшов у серпні 2019 року.
У листопаді минулого року Дель Рей також анонсувала вихід іншого альбому з музикою в дусі “американських стандартів і класики”. Реліз його поки не відбувся.
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