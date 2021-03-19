Американська співачка і автор пісень Лана Дель Рей представила новий студійний альбом під назвою "Chemtrails Over the Country Club".

Про це повідомляє видання Vulture.

Це сьомий студійний альбом співачки (і перший за два останні роки).

Продюсером більшості пісень виступив Джек Антонофф, котрий раніше уже співпрацював із Дель Рей. Всього в реліз увійшло 11 композицій.

“Який прекрасний день у Лос-Анджелесі, щоб випустити альбом”, – написала співачка у Twitter.

“Chemtrails Over the Country Club” перекладається як “Хіміотраси над заміським клубом” (“хіміотраси” – це сліди, які літаки залишають в небі).

У січні цього року Лана Дель Рей представила титульний трек нового альбому і відеокліп до нього.

Сама ж презентація альбому кілька разів переносилася: він повинен був вийти в грудні 2020 року, а потім у січні 2021 року.

Попередній альбом співачки – “Norman Fucking Rockwell!” – вийшов у серпні 2019 року.

У листопаді минулого року Дель Рей також анонсувала вихід іншого альбому з музикою в дусі “американських стандартів і класики”. Реліз його поки не відбувся.