В Україну прибув перший вантаж з обладнанням для ремонту енергетичної інфраструктури від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомила амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

“Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе”, – написала Бріджит Брінк.

Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 16, 2022

Зазначимо, що нещодавно КП “Київтеплоенерго” отримало від США на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів. Відтак, нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання жителям Києва. Мер міста зазначив, що екскаватори вже доставлено в столицю та найближчим часом будуть задіяні в роботі.

Крім того, адміністрація президента США Джо Байдена планує надіслати в Україну сучасне електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєзапаси на так звані “розумні бомби”, здатні з високою точністю вражати позиції противника.