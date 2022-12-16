Про це повідомила амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.
“Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе”, – написала Бріджит Брінк.
Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе.
— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 16, 2022
Зазначимо, що нещодавно КП “Київтеплоенерго” отримало від США на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів. Відтак, нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання жителям Києва. Мер міста зазначив, що екскаватори вже доставлено в столицю та найближчим часом будуть задіяні в роботі.
Крім того, адміністрація президента США Джо Байдена планує надіслати в Україну сучасне електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєзапаси на так звані “розумні бомби”, здатні з високою точністю вражати позиції противника.
- За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати розглядають можливість передати Україні комплекси Patriot, бомбові комплекти та посилити навчання ЗСУ, оскільки Кремль все ще прагне захопити більше українських територій.
- CNN повідомив про те, що Білий дім доопрацьовує плани щодо спорядження системи протиракетної оборони Patriot в Україну. Водночас за даними інших ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена планує передати Україні одну батарею Patriot, яка має до 8 пускових установок.