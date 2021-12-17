Про це повідомляє RAU.ua з посиланням на пресслужбу мережі супермаркетів та гіпермаркетів Ашан.
Щоб потрапити до магазину, потрібно мати додаток магазину Ашан. У ньому покупець отримує QR-код, який є ключем до магазину. Після цього клієнт самостійно здійснює покупки й розплачується на касі самообслуговування.
Ашан розташований на території житлового комплексу Комфорт Таун в Києві за адресою вул. Регенераторна, 4. Площа магазину становить 45 кв. м. В асортименті представлено більше ніж 1000 товарів широкого вжитку. Магазин працюватиме цілодобово.
- Також з 10 грудня набрав чинності закон, яким забороняється використання одноразових пластикових пакетів, через що в українських магазинах вони стануть платними. Їх продаватимуть за ціною від 2 до 3 гривень.
- Раніше, група народних депутатів від партії “Слуга народу” пропонувала запровадити державне регулювання цін на деякі харчові продукти.
- Нагадаємо, що продовольча та сільськогосподарська організація ООН (СПО) дійшла висновку, що ціни на харчові продукти зросли через збільшення вартості зерна та молочної продукції.