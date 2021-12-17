У Києві відкрили перший в Україні автономний магазин, який працює повністю без касирів та продавців.

Про це повідомляє RAU.ua з посиланням на пресслужбу мережі супермаркетів та гіпермаркетів Ашан.

Щоб потрапити до магазину, потрібно мати додаток магазину Ашан. У ньому покупець отримує QR-код, який є ключем до магазину. Після цього клієнт самостійно здійснює покупки й розплачується на касі самообслуговування.

Ашан розташований на території житлового комплексу Комфорт Таун в Києві за адресою вул. Регенераторна, 4. Площа магазину становить 45 кв. м. В асортименті представлено більше ніж 1000 товарів широкого вжитку. Магазин працюватиме цілодобово.