Про це йдеться у дослідженні організації.
Індекс продовольчих цін СПО, що відстежує щомісячні зміни світових цін на “продовольчий кошик”, у листопаді становив 134,4 пункту, що на 1,2% перевищує рівень жовтня. Ціни зростають вже четвертий місяць поспіль та за 2021 рік додали 27,3%.
Ціни на молочні продукти збільшилися на 3,4%, адже зберігається посилений світовий попит на масло та сухе молоко у спробах виробників збільшити запаси в очікуванні дефіциту.
Індекс цін на зерно зріс на 3,1%. Також це на 23,2% більше листопада 2020 року. Зросли експортні ціни на кукурудзу, натомість ціни на рис залишалися стабільними. Основна причина зростання – ціни на пшеницю, які досягли найвищого рівня з травня 2011 року.
Підвищення зумовлене високим попитом на тлі обмеженого постачання, передусім – пшениці вищого ґатунку.
Ціни на рослинну олію у листопаді знизилися на 0,3% і відступили від історичного рекорду минулого місяця. Подешевшала соєва та ріпакова олія, ціни на пальмову олію залишалися стабільними.
Індекс цін на цукор зріс на 1,4% у порівнянні з жовтнем, що на 40% перевищує рівень торік. Підвищення зумовлено вищими цінами на етанол. При цьому пропозиція з боку Індії та позитивний прогноз щодо експорту з Таїланду ослабили тиск на ціни.
Ціни на м’ясну продукцію зменшуються вже четвертий місяць поспіль – на 0,9% проти жовтня. Зокрема, причиною є слабкий попит на свинину з боку Китаю, а ціни на овець різко впали через збільшення експортного постачання з Австралії.
- Раніше повідомлялося, що індекс світових цін на продовольчі товари у жовтні досягнув 10-річного максимуму з липня 2011 року.
- Також в Україні рекордно зросли ціни на продукти.
- А Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозував, що економіка України повернеться до зростання у 2021 році.
- Втім пізніше Національний банк України погіршив прогноз зростання ВВП.
- Раніше Міжнародний валютний фонд оновив свої прогнози відновлення економіки – щодо перспектив України у 2021 році вони стали песимістичнішими та становили 3,5% замість 4%.
- Також протягом 2021 року майже 95% українців відчули зростання цін.