Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (СПО) дійшла висновку, що ціни на харчові продукти зросли через збільшення вартості зерна та молочної продукції.

Про це йдеться у дослідженні організації.

Індекс продовольчих цін СПО, що відстежує щомісячні зміни світових цін на “продовольчий кошик”, у листопаді становив 134,4 пункту, що на 1,2% перевищує рівень жовтня. Ціни зростають вже четвертий місяць поспіль та за 2021 рік додали 27,3%.

Ціни на молочні продукти збільшилися на 3,4%, адже зберігається посилений світовий попит на масло та сухе молоко у спробах виробників збільшити запаси в очікуванні дефіциту.

Індекс цін на зерно зріс на 3,1%. Також це на 23,2% більше листопада 2020 року. Зросли експортні ціни на кукурудзу, натомість ціни на рис залишалися стабільними. Основна причина зростання – ціни на пшеницю, які досягли найвищого рівня з травня 2011 року.

Підвищення зумовлене високим попитом на тлі обмеженого постачання, передусім – пшениці вищого ґатунку.

Ціни на рослинну олію у листопаді знизилися на 0,3% і відступили від історичного рекорду минулого місяця. Подешевшала соєва та ріпакова олія, ціни на пальмову олію залишалися стабільними.

Індекс цін на цукор зріс на 1,4% у порівнянні з жовтнем, що на 40% перевищує рівень торік. Підвищення зумовлено вищими цінами на етанол. При цьому пропозиція з боку Індії та позитивний прогноз щодо експорту з Таїланду ослабили тиск на ціни.

Ціни на м’ясну продукцію зменшуються вже четвертий місяць поспіль – на 0,9% проти жовтня. Зокрема, причиною є слабкий попит на свинину з боку Китаю, а ціни на овець різко впали через збільшення експортного постачання з Австралії.