Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке має власні спеціальні підрозділи, відповідальні, зокрема, за розвідувально-диверсійну діяльність за лінією фронту, стало першим користувачем принаймні одного гелікоптера Black Hawk в Україні.

Про це повідомляє defence24.

У ГУР підтвердили інформацію про отримання ще у лютому.

Днями на одному з напрямків фронту відбулися чергові тренування спецпідрозділів ГУР МО зі взаємодії з багатоцільовим гвинтокрилом. Спецпризначенці відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів, а також нічні польоти. Як відзначають і бійці, і пілоти вертольота, ця бойова машина значно випереджає радянські аналоги Мі-8 та Мі-24 практично за всіма характеристиками.

Маючи досвід експлуатації Мі-8 і Мі-24, ми літали на Black Hawk у перший ж день, коли його отримали. Ми просто сіли і полетіли”, – розповідає український пілот гелікоптера UH-60A Black Hawk ГРУ МОУ. За словами першого пілота вертольота, його машина вже бере активну участь як у бойових діях, так і на території противника.

Black Hawk у рази маневреніший за Мі-8, значно кращий у керованості, виграє за швидкістю горизонтального польоту. Вертоліт здатен перебувати в польоті безперервно близько трьох годин, з легкістю може подолати відстань понад 600 кілометрів.

Цей тип вертольота призначений для стрільби керованими і некерованими ракетами типу Hellfire, а також призначений для підтримки піхоти та перевезення різноманітних вантажів. Для розвантаження групи із 12 бійців та евакуації іншої з поля бою вертольота потрібно 3-4 секунди.

За минулий рік рівень наших пілотів колосально виріс. Нині Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу Black Hawk, близько 50 ударних вертольотів типу Apache, а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу Chinook. Таку кількість ми могли б прийняти з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів”, – запевнив перший пілот вертольота на псевдо “Маестро”.

Довідка. Sikorsky UH-60 Black Hawk (Чорний Яструб) – це американський тактичний багатоцільовий вертоліт, призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також для евакуації поранених і транспортування великогабаритних вантажів. Характеристики: максимальна швидкість – 296 км/год, дальність польоту – до 760 км, максимальна висота польоту – 5,790 м.