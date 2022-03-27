Лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко переконаний, що якби Україна отримала 80 бойових літаків, 100 нових танків і 400 БТР, ситуація на фронті повністю змінилася б. За його словами, Україні не потрібні війська НАТО, Україні потрібна їхня зброя.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Він зазначив, що частина цього обладнання є в Чехії, Словаччині, Болгарії, Румунії та Польщі. Він закликав лідерів країн-членів НАТО підтримати Україну.

Порошенко також привітав зустріч лідера США Джо Байдена у Польщі з українськими міністрами закордонних справ і оборони. Він пояснив – Україна розраховує на Байдена, Польщу, НАТО та Європейський Союз.

Нардеп також вважає, що з Путіним досягти компромісу неможливо.

“Він хоче, щоб ми померли, а ми хочемо жити. Він ворог, бо не визнає нашої державності, хоче відібрати у нас наше майбутнє. Але це ще не все, бо він ненавидить Захід, він ненавидить Польщу, він ненавидить поляків. Він ненавидить всю нашу систему правил і цінностей. Він божевільний”, – наголосив Петро Порошенко.

На запитання про те, чи вдасться російський президент до застосування ядерної чи хімічної зброї, він визнав, що передбачити це неможливо. Однак, якби Путін це зробив, він повинен знати, що у нього не буде “шансів на виживання”.

Лідер “ЄС” наголосив, що війни в Україні взагалі могло не бути, а Путіна можна було зупинити багато років тому.