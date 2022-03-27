Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.
Він зазначив, що частина цього обладнання є в Чехії, Словаччині, Болгарії, Румунії та Польщі. Він закликав лідерів країн-членів НАТО підтримати Україну.
Порошенко також привітав зустріч лідера США Джо Байдена у Польщі з українськими міністрами закордонних справ і оборони. Він пояснив – Україна розраховує на Байдена, Польщу, НАТО та Європейський Союз.
Нардеп також вважає, що з Путіним досягти компромісу неможливо.
“Він хоче, щоб ми померли, а ми хочемо жити. Він ворог, бо не визнає нашої державності, хоче відібрати у нас наше майбутнє. Але це ще не все, бо він ненавидить Захід, він ненавидить Польщу, він ненавидить поляків. Він ненавидить всю нашу систему правил і цінностей. Він божевільний”, – наголосив Петро Порошенко.
На запитання про те, чи вдасться російський президент до застосування ядерної чи хімічної зброї, він визнав, що передбачити це неможливо. Однак, якби Путін це зробив, він повинен знати, що у нього не буде “шансів на виживання”.
Лідер “ЄС” наголосив, що війни в Україні взагалі могло не бути, а Путіна можна було зупинити багато років тому.
“Якби Україну запросили до НАТО у 2008 році в Бухаресті, якби ми стали членом НАТО в 2013 чи 2014 році, цієї агресії точно б не сталося”, – резюмував Порошенко.
- Нагадаємо, Петро Порошенко звернувся до західних союзників з проханням забезпечити Україну протиповітряною та протитанковою зброєю. За словами Порошенка, зараз найголовніше — врятувати Україну, і навколо цієї мети має об’єднатися увесь світ.
- Лідер політичної партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко переконаний, що високопосадовці – народні депутати, урядовці та держчиновники – мають бути на робочих місцях у Києві. У “ЄС” запропонували передбачити покарання за фактичне дезертирство у тил для топ-чиновників.
- Раніше Петро Порошенко звернувся до держав Перської затоки з проханням збільшити експорт нафти на світовий ринок, щоб у такий спосіб зменшити залежність держав від російського “чорного золота”.