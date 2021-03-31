П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко подав податкову декларацію за 2020 рік.

Декларація опублікована в реєстрі Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Доходи

За 2020 рік Петро Порошенко задекларував 222 млн гривень. З них 214 мільйонів – дивіденди (199,9 — від ПАТ “ЗНКІФ “ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ”, 14 — від Сіквент (Швайц) АҐ). Ще 7 млн — ще проценти за депозитами. 504 тисячі — заробітна плата депутата ВРУ.

Кількість компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Петро Порошенко, 2020 року істотним чином не змінилася.

Як відомо, 18 лютого Петро Порошенко купив телеканал “Прямий”. Це придбання буде відбито у декларації за поточний, 2021 рік, яку депутати подаватимуть в 2022 році.

Готівка

Торік Порошенко почав зберігати більше готівки. Задекларовано $51.2 млн доларів і 423 млн гривень. У 2019 році було $47,8 млн та 400,7 млн гривень.

“Європейська Солідарність зауважує”, що у такий спосіб Порошенко захистив своє майно.

“Внаслідок політичних репресій і постійних спроб влади арештувати активи Порошенка він вжив заходів для захисту свого майна і скористався законним правом зняти гроші з рахунків”, — зауважує політсила.

Видатки

За 2020 рік видатки Порошенка, що підлягають декларуванню, склали 79 млн гривень. Близько 38% видатків, або 30 млн гривень, пішли на юридичні послуги

У пресслужбі “ЄС” зазначили, що це — сума, “яку Порошенко мусив витратити на захист в понад п’ятдесяти кримінальних справах, інспірованих владою проти лідера опозиції”.

Ще близько 4 млн гривень пішли на набуття освіти, інше — на сплату податків, транспортних та комунальник послуг тощо.

Благодійність

Пресслужба “ЄС” звертає увагу на значні видатки Порошенка на благодійність торік, відбиття яких у декларації не передбачено.

За минулий рік через рахунки різних юридичних осіб, афільованих з Порошенком, на благодійність було витрачено 150 млн гривень, що були спрямовані на боротьбу з коронавірусом.