У боях за український Бахмут проти російських окупантів загинув майстер спорту України з боксу Олександр Онищенко.

Джерело: Федерація Боксу України/Facebook

Онищенко представляв федерацію боксу Сумської області та тренувався під керівництвом Дмитра Дуброва. Він був чемпіоном України серед юнаків та юніорів, переможцем “Кубка Карпат”, “Кубка Кужельного”, “Кубка Арсьонова”, членом збірної команди України з боксу.

Після повномасштабного вторгнення Росії український спортсмен став на захист країни та місяцями з побратимами тримав оборону на сході.

Військовослужбовець загинув під Бахмутом, боронячи Україну від росіян. 24 травня героя провели в останній шлях.

Раніше міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт зазначив, що на повномасштабній війні з Росією загинули 293 українських спортсмени, тренери та працівники фізичної культури.