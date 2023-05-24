Джерело: Федерація Боксу України/Facebook
Онищенко представляв федерацію боксу Сумської області та тренувався під керівництвом Дмитра Дуброва. Він був чемпіоном України серед юнаків та юніорів, переможцем “Кубка Карпат”, “Кубка Кужельного”, “Кубка Арсьонова”, членом збірної команди України з боксу.
Після повномасштабного вторгнення Росії український спортсмен став на захист країни та місяцями з побратимами тримав оборону на сході.
Військовослужбовець загинув під Бахмутом, боронячи Україну від росіян. 24 травня героя провели в останній шлях.
Раніше міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт зазначив, що на повномасштабній війні з Росією загинули 293 українських спортсмени, тренери та працівники фізичної культури.
- 12 травня стало відомо, що, захищаючи Україну від російських окупантів, 9 травня загинув український художник Володимир Чорний. Раніше він працював над декораціями для фільму “Памфір”.
- 9 травня у Києві попрощалися з українським захисником Данилом Денисевичем на псевдо “Дозор”, який загинув у бою з російськими загарбниками під Бахмутом.
- 25 квітня на Київщині, у селі Корніївка попрощалися з військовослужбовцем полку “Азов” Єгором Бартошем на псевдо “Ехо”, котрий загинув внаслідок теракту в тимчасово окупованій Оленівці.
- 21 квітня у Києві попрощалися з народним депутатом 8-го скликання Олегом Барною та його командиром Валерієм Дороховим, які разом загинули у бою проти російських окупантів.