25 квітня на Київщині у селі Корніївка попрощалися з військовослужбовцем полку Азов Єгором Бартошем на псевдо "Ехо", котрий загинув внаслідок теракту в тимчасово окупованій Оленівці.

Про це повідомляють #Букви.

Громада зустріла труну героя живим коридором з українською символікою.

В останню дорогу бійця провели його мама, бабуся, друзі, односельці та побратими.











На Київщині відбулося прощання з бійцем полку «Азов» — Єгор Бартош загинув внаслідок теракту в Оленівці // 6 фото

Односельці вшанували пам’ять українського військовослужбовця, проводжаючи процесію на колінах. Поховали героя на Байковому кладовищі у Києві.

Бартош Єгор Тимофійович на псевдо “Ехо” народився 22 липня 1989 року.

16 травня 2022 року за наказом вийшов із заводу “Азовсталь” та потрапив у російський полон. 29 липня 2022 року став жертвою теракту в тимчасово окупованій Оленівці.

Теракт в Оленівці

У ніч на 29 липня 2022 року Росія влаштувала терористичний акт проти полонених захисників “Азовсталі” – вибух в Оленівській колонії, де утримувалися військові, забрав життя щонайменше 54 героїв, понад 130 отримали поранення.

Досі злочин в Оленівці лишається офіційно нерозслідуваним, адже за пів року жодна міжнародна організація так і не отримала від росіян повного доступу до місця трагедії.

Нагадаємо, що 18 серпня 2022 року Організація Об’єднаних Націй заявила, що проведе розслідування вибуху в колонії в Оленівці, в результаті якого наприкінці липня загинули десятки українських військовополонених, які там знаходилися. Місією повинен був керувати бразильський генерал Карлуш душ Сантуш Крус.

Проте вже на початку 2023 року стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш розпустив місію з розслідування факту вбивства українських військовополонених в Оленівці через відсутність необхідних гарантій безпеки від російської сторони.

Асоціація родин захисників “Азовсталі” просить небайдужих ні на день не забувати про жертв цього масового вбивства та підтримувати їхні родини, а міжнародні організації – робити все, що їм під силу, аби все ж розслідувати цей злочин та добитися правди, щоб світ знав і покарав винних.