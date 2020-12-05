Під час жорсткого карантину (локдауну), який Кабінет Міністрів потенційно може ввести на початку січня 2021 року, можливо, працюватимуть готелі, церкви і гірськолижні курорти.

Про це повідомив під час зустрічі з журналістами заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Про деталі, зокрема, повідомляють агентство “Інтерфакс-Україна”, “Радіо Свобода” і “РБК-Україна”.

За словами Ляшка, Кабмін на засіданні в середу, 9 грудня, повинен прийняти рішення про дату введення локдауну в січні і карантинні обмеження, які будуть діяти. Розглядаються три дати – всі на початку січня.

“Рішення буде в середу з конкретною датою. Розглядаються три можливі дати, все це – початок січня”, – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що завдяки введенню локдауну в січні до кінця місяця планується знизити захворюваність на коронавірус COVID-19 до 6-8 тисяч випадків на добу.

Головний санлікар також розповів, кому можуть дозволити працювати під час локдауну.

Так, транспорт працюватиме з певними обмеженнями. Залишатимуться відкритими продуктові магазини. Очікується, що працюватимуть готелі. Крім того, швидше за все, будуть працювати гірськолижні курорти і готелі в них.

“Гірськолижні курорти будуть працювати, щоб розвантажити мегаполіси. Під час катання на лижах неможливо заразитися”, – заявив Ляшко.

При цьому робота місць потенційного зараження, зокрема, підйомників, буде суворо регламентована. А ресторани і лазні на гірськолижних курортах працювати не будуть.

Церкви працюватимуть з обмеженнями за кількістю відвідувачів (одна людина на 5 квадратних метрів).

Не працюватимуть держструктури. Закладам харчування дозволять працювати на доставку і видачу замовлень.

Будуть зачинені школи, дитсадки, фітнес-центри і різні розважальні заклади.

Ляшко наголосив, що це попередній перелік обмежень. Остаточне рішення щодо карантинних заходів планується ухвалити на засіданні Кабміну 9 грудня.