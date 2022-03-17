Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець.

Про це повідомляє пресслужба Молодого театру у Facebook.

“Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам’ять талановитій акторці!”, – повідомили колеги акторки.

Вони наголошують, що немає прощення ворогу, що прийшов на нашу землю.

Оксані Швець було 67 років, вона народилася 10 лютого 1955 року.У 1986 році стала випускницею театрального факультету Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого.

Акторка працювала у Тернопільському музично-драматичному театрі й у Київському театрі сатири, з 1980 року стала членкинею трупи Молодого театру, де града у низці відомих постановок. Оксана Швець також знімалася у повнометражних фільмах, зокрема у “Завтра буде завтра”, “Таємниця “Святого Патріка”, а також серіалах “Дім з ліліями”, “Повернення Мухтара” тощо.

У 1996 році Оксана Швець удостоїлася звання Заслуженої артистки України.