За уточненою інформацією, під час вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупаційних військ, українські захисники знищили 58 із 70 крилатих ракет.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних сил знищено три розвідувальні БпЛА та гелікоптер Мі-8.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, ще один безпілотник – “Орлан-10” знищено у Київській області саме під час ракетної атаки. Окупанти планували використати БпЛА для здійснення повітряної розвідки та виявлення позицій української ППО.

“Закликаємо громадян не публікувати дані про обстріли, позиції наших ППО та іншу чутливу інформацію, яку ворог обов’язково використає для наступних атак”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вночі 30 грудня російські окупанти атакували українські області 16 іранськими дронами-камікадзе. Всі 16 ворожих безпілотників було збито силами ППО.

У ніч з 29 на 30 грудня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва “Shahed-131/136”.

Загалом окупанти випустили 16 дронів-камікадзе з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України, ворог намагався використати русло Дніпра.

Та попри всі намагання окупантів, всі 16 БПЛА було знищено силами та засобами повітряних командувань “Схід” та “Центр”, а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України.