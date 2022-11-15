12 листопада у Києві, на проспекті Миколи Бажана, під час вимкнення світла через аварійне відключення, чоловік впав у шахту ліфта, коли намагався вибратися з нього самостійно.

Про це повідомила Патрульна поліція у Facebook.

Чоловік саме спускався вниз, коли ліфт зупинився між третім та четвертим поверхами. Тож він вирішив самостійно вибратись і через необережність впав у ліфтову шахту: “Поліціянти Ігор Максименко та Микола Маховка підтримували з потерпілим розмову до приїзду аварійної служби, працівники якої й відчинили двері”, — йдеться в повідомленні.

На дні шахти перебував чоловік, який скаржився на біль у ногах та руці, зазначили у патрулі. Правоохоронці разом із мешканцями будинку обережно витягли громадянина та передали його лікарям.

Медики шпиталізували 60-річного чоловіка з чисельними травмами.

“Бажаємо потерпілому швидкого одужання та дякуємо нашим інспекторам за злагоджені та оперативні дії. Бережіть себе й своїх рідних, у разі потреби звертайтеся до поліції”, — наголосили у Патрульній поліції.