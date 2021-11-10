В Києві біля посольства Білорусі відбулася акція протесту "проти спробу Лукашенка тероризувати Польщу бандами мігрантів". Активісти лишили біля диппредставництва свинячу голову.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У середу, 10 листопада, на вулиці Коцюбинського в Києві відбулася акція протесту, пов’язана з ситуацією на польсько-білоруському кордоні та загрозами збільшення потоку нелегальних мігрантів через Україну.

Кілька десятків осіб принесли під посольство справжню свинячу голову, вифарбовану у чорний колір. За словами учасників акції, це — своєрідний оберіг, що має захистити Польщу і Україну від потоку мігрантів.

Активісти палили під посольством фаєри, поліція була присутня на місці.