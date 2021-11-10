Про це повідомляє кореспондент #Букв.
У середу, 10 листопада, на вулиці Коцюбинського в Києві відбулася акція протесту, пов’язана з ситуацією на польсько-білоруському кордоні та загрозами збільшення потоку нелегальних мігрантів через Україну.
Кілька десятків осіб принесли під посольство справжню свинячу голову, вифарбовану у чорний колір. За словами учасників акції, це — своєрідний оберіг, що має захистити Польщу і Україну від потоку мігрантів.
Активісти палили під посольством фаєри, поліція була присутня на місці.
- Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою. Декілька десятків мігрантів прорвали паркан в околицях польського міста Кринки та села Біловежа і змогли перетнути білорусько-польський кордон.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, що намагаються потрапити до його країни з Білорусі, після посилання кордону можуть ринути через Україну.
- Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, у який спосіб РНБО реагуватиме на міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні.